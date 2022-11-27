

دعا رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت إلى الاعتصام الذي تنظمه النقابة للاحتجاج على تجاهل ومماطلة مجلس وديوان الخدمة المدنية لمطالبهم والتي تتمثل في:



٭ بدل الموقع لشاغلي الوظائف الهندسية.



٭ بدل الانتقال للعاملين في الوظائف ذات الطابع الهندسي.



٭ بدل نوبات لشاغلي الوظائف الإشرافية للعاملين بإدارات التدقيق والمتابعة الهندسية وإدارات السلامة وإزالة المخالفات وإدارة الإنشاءات.



٭ بدل تلوث/ بدل خطر/ بدل ضوضاء/ بدل ضبطية قضائية لشاغلي الوظائف الهندسية.



٭ بدل طريق للعاملين في الوظائف ذات الطابع الهندسي للعاملين في المراكز الخارجية في البلدية. وقال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت م. صباح عيد العقاب إن العاملين في البلدية والدولة يستحقون كل تقدير وتشجيع أسوة بزملائهم في الوزارات الأخرى، كما اكد رفضه التمييز بينهم وعدم تخليه عن مطالبهم المشروعة، واضاف أن العاملين في البلدية تم حرمانهم من أبسط حقوقهم ولا يتقاضون ما يتقاضاه زملاؤهم في الوزارات الأخرى شاغلو الوظائف ذات الطابع الهندسي بتجاهل مجلس الخدمة المدنية لمطالبهم العادلة رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية وضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم.



وأعلن أن هذا الاعتصام ما هو إلا الخطوة الأولى التي ستتبعها خطوات حتى تتحقق مطالب نقابة البلدية كما أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الظلم الكبير الذي يقع على عمالها.