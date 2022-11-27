قدم عضو المجلس البلدي م.عبدالله العنزي اقتراحا بتخصيص أرض لإنشاء منتزه ترفيهي كبير وناد رياضي في محافظة الجهراء.



وقال العنزي في اقتراحه: بالإشارة إلى قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 بشأن البلدية والمادة 21 التي تختص في المجلس البلدي، وبما أن «المشروعات السياحية» شركة مساهمة كويتية مملوكة للدولة تأسست عام 1976، وهي الجهة الرئيسية المختصة والمسؤولة عن تنظيم قطاع السياحة والترفيه في الكويت ومعنية بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية وقد ساهمت الشركة منذ تأسيسها في إنشاء عدة منتزهات وأندية في مواقع مختلفة مثل: أبراج الكويت والواجهة البحرية والجزيرة الخضراء في محافظة العاصمة ونادي الشعب البحري ونادي رأس الأرض وأحواض السباحة ونادي اليخوت في حولي، وشاطئ المسيلة في مبارك الكبير ومنتزه جليب الشيوخ في محافظة الفروانية، ومنتزه الخيران وشاطئ العقيلة ومشروع منتزه جنوب الصباحية ونادي الفحيحيل البحري في الأحمدي.



وأضاف العنزي: وبما أن الشركة هي المعنية بتنفيذ مشاريعها في كل محافظات الكويت إلا أن محافظة الجهراء منذ تأسيس الشركة لم يتم إنشاء أي منتزه أو ناد في موقعها الجغرافي وتعتبر المحافظة في وقتنا هذا من أكبر المحافظات وذات كثافة سكانية كبيرة تقدر بحوالي 610 ألف نسمة تقريبا من مواطنين ومقيمين لهم الحق في أن تكون مشاريع الشركة ضمن خطتها المستقبلية.



لذا أقترح:



٭ تخصيص أرض لإنشاء منتزه ترفيهي كبير يشمل كل الخدمات.



٭ تخصيص أرض لإنشاء ناد رياضي وترفيهي يشمل أحواض سباحة وألعابا مائية وملاعب رياضية شاملة كافة الخدمات أسوة بباقي الأندية.