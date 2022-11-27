

قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير عددا من الأسئلة حول المدن العمالية وسكن العمالة في الكويت.



وقالت الأمير: نظرا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها موضوع سكن العمال في الشارع الكويتي وما يترتب عليه من آثار مختلفة، ولتحقيق مزيد من المعرفة الدقيقة حول التصرف الحكومي في هذا الملف ودور البلدية فيه حتى الآن، أتقدم بالأسئلة التالية:



٭ ما تقييم البلدية لتجربة مدينة الشدادية ومدينة صبحان للعمال من حيث الفاعلية واستقطاب الشركات لاستغلالها؟



٭ ما حجم الإشغال في المدن القائمة حاليا مدينة الشدادية ومدينة صبحان؟



٭ ما أسباب تأخر المشاريع الخاصة بالمدن العمالية ومشاريع سكن العمال كل هذه السنوات من وجهة نظر البلدية؟



٭ ما الأسس المعتمدة لاختيار المواقع المعروضة على المجلس البلدي للتخصيص؟



٭ لماذا لا يتم العمل على توصيل الخدمات (كهرباء ومياه) أثناء تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الوزارات المعنية ليتزامن توصيل الخدمات مع الافتتاح تجنبا للتعطيل أو استخدام حلول مؤقتة ومكلفة؟



٭ ما خطة البلدية لتوفير عناصر جاذبة للاستثمار لضمان مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع عموما ومشروع المدينة العمالية وسكن العمال في الجهراء خصوصا؟



٭ كيف يمكن الاستفادة من تجارب الدول المحيطة بنا من النواحي الاستثمارية والإنشائية والتنظيمية؟ وهل قامت البلدية عبر مكاتبها الاستشارية بدراسة هذه التجارب وتحليل أدائها للاستفادة منها؟ يرجى إطلاعنا على هذه الدراسات إن وجدت.



٭ ما فترة الاستغلال الاستثماري في هذا النوع من المشاريع حسب تصور البلدية؟



٭ هناك العديد من أوجه القصور في توفير الخدمات للمدن القائمة حاليا مثل عدم توافر المحال التجارية وتجهيز أماكن الترفيه وتوفير المواصلات وغياب الأمن، هل لدى البلدية أي تصور لحل هذه المشكلات؟



٭ هل هناك توجه لعمل مدن عمالية أو سكن عمالة للعاملات في الكويت في المستقبل؟ يرجى شرح الإجابة حال النفي أو الإيجاب.