محمد راتب



أعلن المدير المعين في جمعية أبو فطيرة التعاونية عيسى دهام المطيري في تصريح لـ«الأنباء» إطلاق أضخم المهرجانات التسويقية في تاريخ الجمعية، تحت عنوان «مهرجان التحدي» والذي يستمر حتى 28 الجاري بخصومات تصل إلى 70% على تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية والأساسية بدعم من الجمعية وكبرى الشركات.



وذكر بأنه تم التواصل مع كبرى الشركات المتخصصة والتي قامت بتوفير مختلف الأصناف التي تزيد على 500 صنف، ودعم المهرجان بتخفيضات حقيقية، مشيرا إلى أن ما قامت به الشركات دليل على الثقة الكبيرة بسياسة مجلس الإدارة وبمساهمي ورواد جمعية أبو فطيرة. وأشار إلى أن مهرجان التحدي يهدف إلى تحطيم الأسعار لصالح المستهلكين الذين سيجدون تنوعا غير مسبوق في الأصناف المقدمة سواء الغذائية أو الاستهلاكية أو الأساسية، حيث حرصت الشركات على توفير جميع أصنافها في المهرجان لإحداث حالة من التنافس مع الشركات الأخرى، إلى جانب دعم الجمعية المنتجات التي تحمل شعار الجمعية كالكلينكس والبلاستيك.



وتابع المطيري بأنه سيتم عمل مهرجان الخضار المحلي بدعم 50%‎ من الجمعية كل يوم سبت، وذلك تشجيعا منا للمنتجات الكويتية، موضحا أننا سنعمل في جمعية أبو فطيرة التعاونية على إطلاق المهرجانات التسويقية والتنسيق مع الشركات شركائنا في النجاح.