حنان عبدالمعبود



أكد رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» د.خالد الصالح أن ممارسة الرياضة بكل أنواعها تعزز من مناعة الجسم وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يساعد الانتظام في ممارستها في منع أو معالجة المشاكل الصحية، ومنها السكتة الدماغية، متلازمة التمثيل الغذائي، ارتفاع ضغط الدم، داء السكري من النوع الثاني، الاكتئاب والقلق، التهاب المفاصل، وخاصة الأمراض المزمنة غير المعدية ومنها السرطانية مثل سرطان القولون والمستقيم لدى الجنسين.جاء هذا في تصريح له على هامش مشاركة الحملة التوعوية لمرض السرطان «كان» للماراثون الذي نظمه بنك الخليج، مثمنا الدور المجتمعي الإيجابي الذي قدمه بنك الخليج من خلال إتاحة الفرصة للمتعافين من السرطان (من الجنسين) وكذلك متطوعو حملة (كان) للمشاركة في ماراثون بنك الخليج «642».



وقال إن إحصائيات تشير إلى أن سرطان القولون والمستقيم يحتل المركز الأول بين الرجال الكويتيين وغير الكويتيين من عام 2014 حتى 2018 بنسبة تبلغ 28% لكل مائة ألف نسمة، أما بالنسبة للنساء الكويتيات وغير الكويتيات فيحتل المركز الثالث من حيث الإصابة وقد بلغت النسبة 27% لكل 100 ألف نسمة.



من جانبها، أفادت عضو اللجنة التنفيذية لحملة «كان» د.حصة الشاهين بأن مثل هذه المشاركات المجتمعية الرياضية مثل ماراثون بنك الخليج 642 تدعم الجوانب النفسية لدى المتعافين من السرطان وتزيد من ترابط المتعافين مع الأصحاء، وتساعد اندماجهم في المجتمع مرة أخرى، مما يعزز مشاركته المجتمعية بكل المجالات كعضو فاعل.