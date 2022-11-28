عبدالكريم العبدالله



تتجه وزارة الصحة إلى إيقاف العمل بجميع اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل المشكلة بموجب القرارات الإدارية، وذلك اعتبارا من نهاية يوم 31 ديسمبر المقبل، بحيث يكون هذا التاريخ آخر شهر يتم صرف بدل حضور جلسات عن تلك اللجان وفرق العمل على أن تتم إعادة تشكيل اللجان اللازمة اعتبارا من بداية يناير المقبل.



ووضعت وزارة الصحة ضوابط لتنظيم فرق العمل واللجان عبر تحديد الأعداد المقررة لكل من فريق العمل واللجنة المطلوب تشكيلها.



وشملت الضوابط التي تنشرها «الأنباء» أن يكون طلب تشكيل اللجان وفرق العمل حسب الحاجة الفعلية للعمل، وأن تكون الاختصاصات المنوطة بها مختلفة عن طبيعة الاختصاصات الأصلية للجهة الطالبة.



وتضمنت الضوابط أن يتم تشكيل فرق العمل لمدة 3 أشهر غير قابلة للتمديد، بينما تكون مدة اللجنة 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط بعد تقديم مبررات وأسباب التمديد، واعتمادها من قبل اللجنة الفنية المختصة.



وسيتم تقديم طلبات تشكيل اللجان وفرق العمل المطلوبة في أي من قطاعات الوزارة إلى مكتب الوكيل لعرضها على اللجنة الفنية المشكلة للبت فيها على ضوء قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة. هذا، وسيتم صرف بدل نقدي لفرق العمل واللجان وفق أحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها.