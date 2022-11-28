عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس رابطة أمراض النوم الكويتية د.سعدون بن حسن عن قبول الرابطة «عضوا» دوليا مشاركا في رابطة أمراض النوم العالمية.



وأكد بن حسن أهمية هذه العضوية التي تؤهل منتسبي رابطة أمراض النوم الكويتية ليكونوا أعضاء دوليين في رابطة أمراض النوم العالمية، وبذلك تكون الرابطة الكويتية جزءا مشاركا ومساهما في الجهود الدولية للتوعية بأمراض النوم وستساهم هذه العضوية في تبادل الخبرات عن طريق المؤتمرات وورش العمل والأبحاث.



يذكر أن رابطة أمراض النوم الكويتية تم تأسيسها في سنة 2018 وتضم أطباء متخصصين في أمراض النوم والأعصاب والطب النفسي.