أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية مبارك الكبير بتنفيذ جولات ميدانية بعموم مناطق المحافظة لرفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع التي تعمل على إعاقة الطريق وتشويه المنظر العام.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته من خلال الجولات الميدانية.



وأكد القريفة على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر أسفرت عن وضع 45 ملصقا ورفع 11 سيارة وقاربا مهملا، وتم إرسالها إلى موقع الحجز، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.