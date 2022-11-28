السفيرة سها جندي: إتاحة إمكانية الشراء من المنطقة الحرة فرصة للمصريين بالخارج لجلب السيارات بنفس الامتيازات

«الجمارك»: وجود حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل شرط أساسي للحصول على سيارة



القاهرة - ناهد إمام



أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي الحرص على مشاركة ممثل رفيع المستوى عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في لقاء الجالية المصرية بالرياض، لعرض آليات اشتراك المواطنين بالخارج، ومن ثم حصولهم على معاش شهري وتعويض عقب التقاعد أو بلوغ الـ 60.



وذكر بيان لوزارة الهجرة امس أن الوزيرة سها جندي أوضحت أهمية الاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي المختلفة، مؤكدة أن هناك الكثير من الخطوات الإيجابية التي استحدثتها وطورتها المؤسسات المصرية مؤخرا، لخدمة الجاليات المصرية بالخارج، ومن بينها التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستحداث نظام امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا بالخارج، بجانب خدمات التأمين الاجتماعي وتطوير خدماته، وغيرها من المحفزات التي قدمتها الوزارة بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة.



من جانبه، قدم أشرف عطية، رئيس الإدارة المركزية للمراجعة والحوكمة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ممثلا عن هيئة التأمين الاجتماعي المصرية، عرضا للخدمات التي تقدمها الهيئة للمصريين بالخارج، والآليات الميسرة للاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي على المصريين بالخارج.



وأوضح أشرف عطية، أهمية المشاركة في الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج عبر موقع الهيئة، بطباعة طلب الاشتراك من الرابط:‏ www. nosi.gov.eg.



وإرساله إلى مكتب تأمينات العاملين المصريين بالخارج (مكتب مصر) وعنوانه 3 شارع الألفي القاهرة، مضيفا أنه في حالة وجود المصري بالخارج داخل مصر يمكن التوجه مباشرة إلى مكتب تأمينات مصر والحصول على طلب الاشتراك، حيث تستوفى البيانات وتستوفى بيانات طلب الاشتراك ويتم اختيار قيمة الدخل الشهري الذي يؤدى على أساسه الاشتراكات من واقع جدول تحديد فئات الدخول الشهرية والذي يبدأ من 1400 جنيه إلى 9400 جنيه.



وتناول رئيس الإدارة المركزية للمراجعة والحوكمة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في عرض توضيحي مختلف الحالات والأسئلة المتكررة من جانب المصريين بالخارج، حول الاشتراك ومدته وقيمته والمزايا التي أطلقتها الدولة للمصريين بالخارج في يناير من العام 2020، ومن بينها تيسير آليات الاشتراك، وزيادة قيمة التأمينات، وتخفيض مدة استحقاق المعاش بعد اشتراك 10 سنوات، بدلا من 15 سنة، وإتاحة الاشتراك بمختلف العملات دون اشتراط العملة الأجنبية، وتحديد زيادة سنوية للمعاشات تصل إلى 15%، بجانب صرف منحة للوفاة ومصروفات الجنازة، وتعويضات إضافية في حالة العجز الكامل.



وأكدت وزيرة الهجرة اهتمام مصر بملفات التعليم، حيث شاركت في اللقاء د.إلهام فتحي مدير إدارة «أبناؤنا في الخارج»، بوزارة التربية والتعليم، والمعني بتنظيم تعليم المناهج الدراسية لأبناء المصريين في مختلف الدول.



وتناولت د.إلهام فتحي مختلف الحالات والأسئلة المتكررة من جانب المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن موقع «أولادنا في الخارج» يضم إجابات وافية لمختلف الأسئلة الشائعة، ويمكن متابعته عبر الرابط:‏ https://sabroad.emis.gov.eg/.



وفي حديثها أشارت «فتحي» إلى ما قامت به بعض مدارس المملكة من العمل بنظام 3 فصول دراسية، وإضافة مواد جديدة، موضحة الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم بمعادلة طلاب هذه الشهادات، متضمنة طلاب المسار السعودي والشهادات الدولية.



وحول تكرار الأسئلة المتعلقة بمدارس المسار المصري، أوضحت د.إلهام فتحي، أن د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أصدر قرارا بإتاحة التطور الدراسي للطالب، ويتم إرسال امتحانات طلاب المسار المصري من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وتوافر امتحانات ورقية، تحت إشراف السفارة والمكاتب الثقافية، وسيتم التصحيح في مصر، مثمنة حرص السفيرة سها جندي على التواصل الدائم والمستمر لصالح المصريين بالخارج.



وأكدت «فتحي» أنه سيتم منح طلاب المسار المصري شهادات معتمدة من وزارة التربية والتعليم في مصر، وإتاحة ملف التطور الدراسي خلال مختلف المراحل الدراسية، وذلك لطلاب أكثر من 130 مدرسة مسار مصري بالمملكة، وذلك بداية من عام 2023، بجانب إتاحة تلك البيانات للطلاب عبر موقع «أولادنا في الخارج».



وأهابت د.إلهام فتحي بجميع أبنائنا الدارسين بالخارج أن يتم دفع أي رسوم عبر المنصة، مؤكدة أنها الطريقة الوحيدة لتلقي أي رسوم، ولا يوجد أرقام للتحويل عبر شبكات الاتصالات، وأن التقديم بمقر إدارة «أولادنا في الخارج» يكون بدون دفع أي رسوم، حيث أوضحت السفيرة سها جندي لرموز الجالية أهمية تعريف أبناء الجالية بذلك.



من جانبه، أوضح أحمد أبوبكر نائب رئيس هيئة مصلحة الجمارك، ممثلا عن مصلحة الجمارك المصرية، حول أحقية حصول المالك الأول لسيارة صنع 2015 على تخفيض في قيمة الجمارك المستحقة على السيارة، أجاب أنه يحصل المواطن المصري بالخارج على 5% تخفيضا لكل سنة صنع سابقة بحد أقصى 50%، وفي حالة إذا كان المصري بالخارج مالكا ثانيا، يمكنه استيراد سيارة تكون سنة صنعها 2019 أو أحدث.



وعن ضيق الفترة المتاحة لتسجيل السيارة، وتسجيل الوديعة تكون موجودة في البنك قبلها بـ 3 شهور بينما القانون ينهي مهلة التسجيل خلال 4 شهور، أوضحت الوزيرة أنها تمثل مصلحة المصريين بالخارج بانحياز كامل في كل الاجتماعات، لكن جميعنا نراعي مصلحة عليا للدولة وكل الوزارات سواء منع سحب أموال من الداخل او الاتجار في السيارات بدلا من تحقيق صالح المواطن بالخارج، وتابعت أن طرح إمكانية الشراء من المنطقة الحرة فرصة لجلب السيارات للمصري بالخارج، ما دام مقيما بالخارج وبالامتيازات نفسها.



وردا على سؤال حول وجود قيمة الجمارك من حساب داخل مصر، أن من بين الشروط الرئيسية في القانون أن يكون لديك شخصيا، أو لدى زوجك/ زوجتك أو والدك/ والدتك (في حالة الأبناء والأزواج)، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويتم من خلاله تحويل المبلغ النقدي المستحق، وذلك لعدم سحب الأموال من الداخل.