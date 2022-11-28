قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات أذيعت امس، إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وإن المحادثات ستتطور انطلاقا من ذلك.



وفي برنامج حواري تلفزيوني تم تسجيله بمحافظة قونية التركية أمس الأول، قال أردوغان إنه تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة في ذلك اللقاء على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.



وقال أردوغان «لقد ركزنا المحادثات مع الرئيس المصري هناك وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات»، وأشار أيضا إلى إمكانية تحسين العلاقات مع سورية.



وقال «يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سورية في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر».



وتابع اردوغان إن الرئيس السيسي «سعيد للغاية» إثر لقائهما في قطر، ويؤكد أن مسار التطبيع سيتواصل على المستوى الوزاري.