«نفط الكويت» تستحوذ على 45% من الإنفاق بواقع 14.3 مليار دينار

5.9 مليارات دينار أنفقتها «البترول الوطنية».. و5.7 مليارات لـ «كيبك»



أحمد مغربي



كشفت بيانات مالية، حصلت عليها «الأنباء»، عن أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بوضع خططها الخمسية لمشروعاتها الرأسمالية التي تساهم في تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية المعتمدة، والتي رصدت لها 41.8 مليار دينار.



وأظهرت البيانات أن إجمالي ما تم صرفه من قبل «البترول» وشركاتها التابعة على الخطة الخمسية المعتمدة حتى 31 مارس 2022 بلغ 31.6 مليار دينار وبنسبة 75.7% من إجمالي المبالغ المرصودة.



وقالت البيانات إن «مؤسسة البترول» تأخرت في تنفيذ مشاريعها، ما أدى الى انخفاض الصرف ويعزى ذلك الى العديد من الاسباب يتلخص أبرزها في تأجيل أو الغاء أو إيقاف أجزاء من نطاق عمل تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية بهدف تقنين المصروفات الرأسمالية، وذلك بعد تفشي جائحة فيروس كوفيد - 19.



ورصدت «البترول» عددا من العوامل التي ساهمت في تأخير تنفيذ المشاريع في صعوبة الحصول على التصاريح اللازمة لدخول العمالة المطلوبة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية، وإغلاق بعض أبراج الحفر بسبب نقص في القوى العاملة، وضعف أداء بعض المقاولين بالإضافة الى طول الدورة المستندية وطلبات اللجان المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة، حيث ان كل ما سبق قد أدى الى تأخر الاستفادة من مشروعات الخطة الخمسية وتحقيق العوائد المرجوة منها والتي كانت ستساعد في تحسين سيولة المؤسسة وتدفقاتها النقدية في ظل استمرار المؤسسة وشركاتها التابعة في الالتزام بتغطية الاحتياجات التمويلية وسداد دفعات القروض.



ووفقا للبيانات، فإن شركة نفط الكويت تستحوذ على النصيب الأكبر من المبالغ المالية المرصودة للإنفاق على المشاريع بواقع 45%، حيث بلغت الكلفة النهائية لمشاريع الإنتاج والاستكشاف نحو 21.74 مليار دينار، فيما بلغ الصرف الفعلي حتى مارس 2022 نحو 14.3 مليار دينار وبنسبة صرف بلغت 65.7%.



ولجهة التكرير وتطوير المصافي الكويتية، فإن شركة البترول الوطنية الكويتية التي تتولى هذا الجانب رصدت لها كلفة نهائية للمشاريع بلغت 6.2 مليارات دينار، فيما بلغ المنصرف الفعلي نحو 5.89 مليارات دينار، أي بنسبة صرف بلغت 94.6%.



وتركزت مشاريع البترول الوطنية في مشروع الوقود البيئي لتطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله ورفع الطاقة التكريرية لهما، فضلا عن مشاريع إسالة الغاز والكبريت ومحطات الوقود والمستودعات.



أما الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) فرصدت «البترول» لها ميزانية لتنفيذ المشاريع تبلغ 6 مليارات دينار، وبلغ المنصرف الفعلي حتى مارس 2022 نحو 5.6 مليارات دينار، أي بنسبة صرف بلغت 93.4%.



وأظهرت البيانات تدني الصرف بشكل واضح في شركة صناعة الكيماويات البترولية، حيث رصدت «البترول» نحو 522.4 مليون دينار للمشاريع لم تنفق منها الشركة سوى 81.1 مليون دينار فقط، وذلك بنسبة صرف بلغت 14.6% ليجعلها بذلك أدنى شركات القطاع النفطي إنفاقا على المشاريع ضمن خطتها الخمسية.



أما شركة ناقلات النفط الكويتية فرصدت مبالغ قدرت بنحو 140 مليون دينار أنفقت منها 74.6 مليون دينار، أي بنسبة صرف بلغت 53.3%.



وأشارت البيانات الى أن الشركة الكويتية لنفط الخليج أنفقت ما مقداره 962.6 مليون دينار من أصل 1.4 مليار دينار خلال الخطة الخمسية.



وقامت شركة كوفبيك بإنفاق نحو 3.5 مليارات دينار من أصل 3.87 مليارات دينار تم رصدها، وكذلك شركة البترول العالمية أنفقت نحو مليار دينار من أصل 1.75 مليار دينار.