باهي أحمد



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن العديد من الشركات المزودة لخدمات حجوزات الطيران والفنادق عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية بدأت تفرض رسوما على معاملات الدفع الإلكتروني للحجوزات «أونلاين»، تتراوح قيمتها بين 350 و750 فلسا على عملية الدفع الواحدة.



وأكدت المصادر أن ما لا يقل عن 4 شركات شهيرة من بينها شركات محلية لديها منصات وتطبيقات خاصة بالحجوزات، فرضت رسوما على أي عملية حجز تتم «أونلاين» عبر منصاتها أو من خلال المنصات الوسيطة المتخصصة في البحث عن أفضل خيارات أوأسعار التذاكر وحجوزات الفنادق، بحيث يقوم العميل بدفع تلك النسبة مع كل عملية حجز يقوم بها، مبينة أن تلك النسبة ثابتة لا تتغير مهما ارتفعت قيمة الحجوزات.



وأشارت المصادر إلى أن الكثير من الشركات لم تفرض تلك الرسوم حتى الآن، إلا أنها وفي سياق ما حدث مؤخرا قد تصبح مضطرة إلى مجاراة الشركات الأخرى في فرض تلك الرسوم إذ ستمثل عوائد ضائعة على إيراداتها التشغيلية طوال العام، مبينة أن الشركة التي تقوم بإجراء نحو 100 ألف حجز على مدار العام سيضيع عليها ما بين 35 و75 ألف دينار سنويا كإيرادات بدأت شركات أخرى تحصيلها.



وفي السياق ذاته، كشفت مصادر متقاطعة في مكاتب السياحة والسفر، عن أن أسعار التذاكر في الفترة الحالية تشهد تباينا طفيفا بين عدد من التطبيقات العالمية وبعض الشركات المحلية التي تمتلك تطبيقات ومواقع الكترونية خاصة بها، إذ تشهد المواقع العالمية انخفاضا في الأسعار مقارنة بنظرائها المحليين، ويرجع هذا التباين إلى عرض التطبيقات العالمية لسعر التذكرة بعد وضع خصم عليها وهو الأمر الذي يتنافى مع سياسة السوق في الكويت والذي يفرض عليه قانونا عرض التذكرة بسعرها للجمهور كما تسعرها شركة الطيران ودون خصومات، على أن تنال شركة السياحة حوافز تقدر على حجم مبيعاتها.



وأشارت إلى أن زيادات الأسعار تأتي في مواقع أخرى بسبب بعض الإضافات التي تضعها كل شركة حجز وفقا لسياستها الخاصة، وما تقدمه كل شركة من خدمات اضافية على سعر التذكرة كوضع «check» افتراضي بخصومات إضافية تقدم بصورة تلقائية للعميل ما يحمله تكلفة إضافية قد تصل إلى نحو 10% من سعر التذكرة.



وتتضمن قائمة تلك الخدمات الإضافية التأمين على السفر والذي يصل إلى 5 دنانير وامكانية تغيير موعد الرحلة والمرونة في التذكرة والحصول على رسائل sms مقابل مبلغ معين، ناهيك عن تكلفة الخدمة والتي تتحصل عليها المكاتب وتختلف من شركة إلى شركة أخرى فبعضها يضع نسبة على سعر التذكرة وبعضها يضع مبلغا معينا ثابتا.