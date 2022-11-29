افتتحت كلية العلوم في جامعة الكويت الاثنين معرض وفعاليات علوم وتكنولوجيا الفضاء بمشاركة مختلف الجهات العلمية والبحثية وبرعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي.



وقال القائم بأعمال عميد كلية العلوم د.محمد بن سبت في تصريح لـ «كونا» على هامش المعرض الذي يستمر يومين، إن إقامة هذا المعرض يأتي تمهيدا وعرضا مبكرا لإطلاق القمر الاصطناعي الكويتي (Kuwait Sat-1) المقرر إطلاقه في نهاية هذا العام.



وأشار بن سبت إلى حرص الجامعة على إشراك طلبة وزارة التربية في هذه الفعالية إذ تم تخصيص الثلاثاء لزيارة طالبات الثانوية فيما سيخصص الأربعاء للبنين، وذلك بهدف رفع سقف المعرفة وتطوير اهتماماتهم في هذا المجال.



من جهتها، أوضحت مديرة مشروع بناء وإطلاق القمر الاصطناعي (Kuwait Sat-1) د.هالة الجسار في تصريح مماثل لـ «كونا» أن هذا المشروع يهدف إلى بناء قدرات وطنية استراتيجية في مجال إدارة المشاريع الفضائية والعمل على إنشاء البنية التحتية المطلوبة.



وأضافت الجسار ان المشروع يهدف كذلك إلى تطوير دقة تكنولوجيا التصوير عبر الكاميرات في هذا القمر الاصطناعي لتحسين جودة الصور المأخوذة من الفضاء واستخدامها في الجهات والمراكز البحثية والعلمية.



وبينت أن الطلبة المشاركين في المشروع الذي انطلق عام 2019 بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبمشاركة العديد من أقسام وكليات جامعة الكويت عملوا خلال السنوات الـ 3 الماضية في العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجال الفضاء وصناعة الأقمار النانو المترية التي ينتمي إليها القمر الكويتي (Kuwait Sat-1).



وأفادت بأن القمر سينطلق من أحد صواريخ الشركة الأميركية للفضاء (سبيس-اكس) بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في أواخر ديسمبر من العام الحالي في ولاية فلوريدا الأميركية.



وقالت الجسار إن فريق المشروع المكون من 45 طالبا وطالبة يعمل على إعداد خطة قادمة لصناعة قمر ثان يحمل عنوان (Kuwait Sat-2) على أن تصنع أجزاء منه في الكويت للتأكيد على خطوات الدولة الجادة في الاهتمام بمجال الفضاء.