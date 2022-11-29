منصور السلطان



استطاع رجال دوريات أمن الجهراء مساء اول من امس ضبط شخصين بحالة غير طبيعية وبحوزتهما ما يقارب 3 آلاف حبة مخدرة، بالإضافة الى مبلغ مالي خلال مرورهما على نقطة تفتيش في منطقة الجهراء.



وفي التفاصيل كما ذكرها مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإنه خلال قيام رجال دوريات أمن الجهراء بعملهم في نقطة تفتيش مساء امس على احد طرق منطقة الجهراء، صادف مرور سيارة بها شخصان تم الاشتباه بهما، حيث تبين انهما بحالة غير طبيعية، وبعد الطلب منهما النزول من السيارة سقط كيس به حبوب مخدرة، وبتفتيش السيارة عثر على كمية من الحبوب المخدرة يبلغ عددها 3 آلاف حبة، كما تم ضبط مبلغ مالي بحوزتهما.



وعليه، تم تحريز الحبوب المخدرة واقتياد الشخصين والمضبوطات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.