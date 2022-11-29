محمد الجلاهمة



حينما انطلق رجال نقطة تفتيش لمخفر شرطة منطقة الدعية خلف مركبة هرب قائدها بها كان ينتظرون انهم على موعد مع ضبطية أو مع شخص هارب من العدالة ولكن النتيجة كانت فقط أن تعرضت الدورية ومركبة المواطن لتلفيات بالغة، أما المضبوطات فمحصلتها لا شيء! هذا، وبرر المواطن هربه من الدورية بأنه كان يخشى من التوقيف، كما انه في حالة طبيعية.

وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، أن رجال مخفر الدعية وفيما يقيمون حملة فجر امس الاول رصدوا مركبة يهرب قائدها بها ليتم تتبعه حتى منطقة الشعب والاصطدام به عدة مرات قبل أن يتوقف إجباريا لأعطاب اصابت مركبته.

وبتفتيش المواطن لم يعثر معه على اي ممنوعات الا ان الاستعلام كشف عن ان الهارب لديه سجل جنائي.



من جهة اخرى، أصدر قاضي محكمة المرور أحكاما بالحبس مدة أسبوع وغرامة تتراوح بين 100 و150 دينارا بحق 4 مخالفين ارتكبوا مخالفات مرورية تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.