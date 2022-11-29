منصور السلطان - مبارك التنيب



‏تمكن رجال أمن الأحمدي من ضبط وافد آسيوي بحوزته 154 قنينة خمر محلية خلال محاولته توزيعها على زبائنه في منطقتي المهبولة والمنقف.

ووفق ما أبلغ مصدر أمني «الأنباء» فإنه خلال تجول إحدى دوريات أمن الأحمدي في منطقة المهبولة مساء أمس الأول تم الاشتباه بسيارة وبعد إجبار قائدها على التوقف حاول الهرب فتم الإمساك به حيث تبين انه آسيوي الجنسية وبالتوجه إلى سيارته شوهدت كميات من الخمور المحلية في المقاعد الأمامية والخلفية وبتفتيش سيارته عثر على 154 قنينة خمر محلي.

وبعد التحقيق مع الآسيوي اعترف بأنه يقوم بتصنيع الخمور ومن ثم بيعها على زبائنه.