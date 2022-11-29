حكم على رئيس جمهورية جزر القمر السابق أحمد عبدالله سامبي الذي كان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى أمام محكمة أمن الدولة بالسجن مدى الحياة، على ما أعلن رئيس المحكمة التي تعد قراراتها غير قابلة للطعن.



وقال رئيس المحكمة عمر بن علي خلال تلاوة الحكم: «حكم عليه (سامبي) بالسجن مدى الحياة وبتجريده من حقوقه السياسية والمدنية»، أي حقه في التصويت وتقلد مناصب عامة، مضيفا: «تأمر المحكمة بمصادرة ممتلكاته وأصوله لصالح الخزينة العامة».



وظهر سامبي البالغ 64 عاما لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بالإجراء، وصرح وقتها «تشكيل المحكمة غير قانوني، ولا أريد أن أحاكم أمام هذه المحكمة».



وكان المدعي العام علي محمد جنيد قال خلال المحاكمة الخميس الماضي: «لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر»، مطالبا بعقوبة السجن مدى الحياة للرئيس السابق.



وسامبي، المعارض الأبرز للرئيس الحالي غزالي عثماني، متهم بالتورط في فضيحة برنامج «المواطنة الاقتصادية».



وكان الرئيس السابق (2006-2011) أصدر قانونا في العام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية.



واتهم سامبي باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج، وبلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1.8 مليار يورو، وفقا للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.



وقالت تيسلام سامبي ابنة الرئيس السابق في اتصال مع وكالة فرانس برس إن: «هذه العقوبة تتماشى تماما مع ما رأيناه حتى الآن، مسرحية قانونية قادها أعضاء في الحكومة انتهت بالسجن مدى الحياة لأكبر معارض سياسي للنظام الحالي».