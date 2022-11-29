أصدر رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، وفق بيان أصدره المجلس.



وأمر البرهان في قرار تال بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات هذه الاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة.



كما أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، وذلك لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية.



وتختص اللجنة أيضا، بتحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، فضلا عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات.



ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبا، وفقا لبيان مجلس السيادة الانتقالي، على أن ترفع اللجنة إجراءاتها بأسرع وقت.