أعلنت حركة طالبان باكستان امس إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع الحكومة في يونيو وأمرت مقاتليها بشن هجمات في أنحاء البلاد.



وقالت الحركة في بيان لها «بينما تتواصل العمليات العسكرية ضد المسلحين في مختلف المناطق.. يتوجب عليكم شن هجمات أينما كان ذلك ممكنا في أنحاء البلاد».



ورغم أن طالبان الأفغانية منفصلة عن تلك الباكستانية، إلا أن الحركتين تتشاركان الفكر ذاته، وتتحمل الحركة المسؤولية عن عشرات الهجمات وسقوط مئات القتلى في أنحاء باكستان منذ ظهرت عام 2007.



وسيطرت حركة طالبان باكستان على مساحات واسعة من الحزام القبلي في باكستان لمدة طويلة.



وبينما تم طرد معظم مقاتليها من باكستان ودفعهم للتوجه إلى أفغانستان المجاورة منذ العام 2010، إلا أنهم باتوا في موقع قوة منذ عودة طالبان الأفغانية إلى السلطة في كابول.



واتفقت الحركة على وقف إطلاق النار مع الحكومة الباكستانية في يونيو لكن الطرفين شددا مرارا على أنه تم تجاهل الهدنة بينما اندلعت مواجهات عديدة.