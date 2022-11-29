أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ‏أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المنشودة والارتقاء بالأداء في جميع المجالات، مشيرا إلى الشراكات البناءة للمحافظة مع مؤسسات وهيئات الدولة انطلاقا من أن الوطن ملك للجميع والنهوض به مسؤولية مشتركة وغاية سامية يعملون لأجلها.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، صباح امس أعضاء الفريق التطوعي بمنطقة العقيلة، نوري الشماع ود.سميرة الجدي وليلى القحطاني وعبدالله الغريب وأديب الفردوس، وذلك في إطار اللقاءات المتواصلة مع مختلف الجهات الفاعلة الرسمية والأهلية والتطوعية على ساحة العمل والإنتاج، حيث اطلع على أهم أنشطة ومبادرات الفريق والفرص المتاحة للتعاون المشترك عبر مشروعات المحافظة خاصة المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل»، كما استمع لعرض حول أبرز مشكلات المنطقة ووعد بإحاطة الجهات الرسمية للإسراع في حلها.



من جهته، أعرب ممثل فريق العقيلة التطوعي عبدالله الغريب عن سعادته وأعضاء الفريق بهذا اللقاء الذي ينم عن سرعة تفاعل المسؤولين مع ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي من مشكلات وقضايا، والتنسيق المشترك بين كل الجهات لإيجاد حلول فاعلة لها.



وأضاف الغريب أن اللقاء كان ايجابيا ومثمرا جدا، حيث وعد محافظ الاحمدي بمخاطبة الجهات الرسمية لوضع حلول عاجلة لأبرز المشكلات التي يعاني منها أهالي المنطقة، خاصة نقص الخدمات وتكسير الشوارع، والحدائق العامة والتخضير وغيرها من الأمور.