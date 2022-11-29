بيروت ـ عامر زين الدين



لفت شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي ابي المنى إلى «خطورة استمرار المسار الحاصل في رئاسة الجمهورية حيال التحذيرات التي نسمعها في حالة إطالة أمد الفراغ، الأمر الذي يضاعف من قلق اللبنانيين في ظل الواقع المرير الذي يعيشونه على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية ويزيد من هواجسهم الحياتية ويهدد الاستقرار العام».



وإذ استعجل ابي المنى في تصريح «انتخاب رئيس توافقي للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية»، حث «المسؤولين على القيام بخطوات إنقاذية مسؤولة تتلاءم مع دقة المرحلة وتتيح للوطن النهوض من كبوته، وتجاوز القضايا الأساسية التي يغرق بها».



وزار شيخ العقل أمين سر اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن في منزله في فالوغا، وكانت جولة أفق حول الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وكيفية الوقوف إلى جانب «أهلنا ومجتمعنا، كما تناول اللقاء الاستحقاقات الدستورية و«ضرورة احترامها والعقبات الحائلة دون انتخاب رئيس للجمهورية ووجوب تذليلها».