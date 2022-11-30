

أشرفت وزارة الشؤون أمس على انتخابات الجمعية العمومية لجمعية رواد الأعمال الكويتية، حيث زكت الجمعية العمومية م.سعيد المانع ليكون رئيسا لمجلس الإدارة، واختيار بدور السميط نائبا للرئيس، وضاري المذن أمينا للسر، وفهد العتيبي أمينا للصندوق.



وقال المانع في تصريح صحافي إن تزكيته لرئاسة مجلس الإدارة تكليف لبذل المزيد من الجهود لدعم ريادة الأعمال في الكويت وتشجيع المواطنين على إطلاق مشاريعهم الخاصة والبحث عن بدائل مادية تعزز الاقتصاد المحلي والتنافسية وتوفر فرص عمل متنوعة للعمالة الوطنية، مؤكدا أن الجمعية ستقدم خلال الأيام المقبلة سلسلة من المقترحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال وتقديم الدعم للمواطنين المسجلين على الباب الخامس والذين تتجاوز أعدادهم 15 ألفا. وذكر أن الجمعية ستسعى للمشاركة في تقديم مجموعة من الخطوات التي تحسن بيئة العمل الريادية وتدعم سوق العمل إضافة إلى خطوات حقيقية لتنظيم العمالة.