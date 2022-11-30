شن مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم عصام الحضري، هجوما حادا على مدرب الكاميرون ريغوبرت سونغ، عقب قراره استبعاد الحارس الأساسي أندريه أونانا من التشكيلة الأساسية في لقاء صربيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في الجولة الثانية للمجموعة السابعة. وقال الحضري إن المدرب يرى أن حارسه أونانا يعرّض مرمى المنتخب للخطر جراء خروجه المتكرر، حيث انه يجازف من خلال التقدم بالكرة كأنه مدافع وليس حارسا، الأمر الذي يرفضه سونغ، وفي ضوء ذلك اتخذ أونانا حارس مرمى الانتر قرارا بالعودة إلى بلاده، بعد ان قرر سونغ إبقاءه على مقاعد البدلاء حتى انتهاء البطولة، وذلك بعد نقاش دار بينهما أفضى إلى تهيئة الحارس الثاني ديفيز إيباسي ليكون أساسيا أمام صربيا.



وأكد الحضري أن طريقة اللعب الحديثة تجبر الحارس على أن يلعب بقدميه وهو ما ينفذه مع فريقه الإيطالي. هذا، وقرر الاتحاد الكاميروني في بيان له إيقاف أونانا لأسباب تأديبية بناء على قرار سونغ، وقال: «نؤكد دعمنا للمدير الفني للمنتخب وسياستنا هدفها المحافظة على الالتزام والانضباط داخل المنتخب. الاتحاد يلتزم بصناعة أجواء جيدة وتوفير كل السبل من أجل تقديم المنتخب أداء مميزا».



ووقع أونانا، الذي خاض 35 مباراة دولية مع منتخب الكاميرون، مع إنتر في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف بعد الفترة التي قضاها في أياكس الهولندي، وشارك في آخر 7 مباريات بـ«الكالتشيو» من أصل 13 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.