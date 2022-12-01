يفتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي أعمال مؤتمر الكويت للأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل صباح يوم السبت المقبل في مركز الشيخ جابر الثقافي.



وذكر رئيس المؤتمر د.محمد العتيبي أن رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي تعكس حرص وزارة الصحة واهتمامها بدعم التدريب والتعليم الطبي المستمر، إيقانا منهم بتطوير أداء العاملين في الوزارة واكتسابهم للخبرات والمعلومات المتجددة من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات والندوات التي أصبحت ركيزة أساسية للنهوض بالخدمات الصحية والطبية في البلاد.



وقال د.العتيبي إن المؤتمر سيناقش خلال انعقاده بين (3 و4 ديسمبر) 2022 أحدث الأبحاث العلمية للأمراض الجلدية واستخدامات الليزر الطبية وطب التجميل من خلال أوراق وورش عمل ستقدم خلال حلقات المؤتمر.



وأضاف د.العتيبي انه سيشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من الأطباء المتخصصين في الأمراض الجلدية والليزر وطب والتجميل من مختلف دول العالم.



وأشار د.العتيبي الى ان البرنامج العلمي للمؤتمر سيتناول آخر الأبحاث العلمية للأمراض الجلدية، وكذلك استخدامات الليزر الطبية، إضافة إلى طب التجميل وآخر ما توصل إليه الطب لتشخيص وعلاج الحالات المرضية المستعصية مثل الأمراض الوراثية والوحمات الصبغية والدموية والاكزيما البنيوية والبهاق والصدفية والعلاجات الجراحية.