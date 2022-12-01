أصدر تجمع المسار المستقل بياناً جاء كالتالي: بعد الاطلاع على برنامج عمل الحكومة «وطن آمن ورفاهية مستدامة» للفصل التشريعي السابع عشر والذي ارتكزت مضامينه على النطق السامي وعلى الإصلاحات الشاملة.



يشيد تجمع المسار المستقل بالجهود المبذولة التي يقدمها رئيس السلطة التنفيذية من خلال الأولويات التي قدمها في برنامج الحكومة وفقا للمادة 98 من الدستور من معالجة للقضايا الرئيسية ووضع خطة تنموية جديدة تنفذ خلال خمس سنوات فيها كل التحديات التي تواجه الدولة وكيف ستواجه الحكومة هذه التحديات.



ويرى تجمع المسار المستقل أن الحكومة الحالية أظهرت الجدية من خلال هذا البرنامج ولأول مرة مقارنة بالحكومات السابقة التي ساهمت في زيادة مؤشرات مدركات الفساد، وتراجع التصنيف الائتماني السيادي للدولة وتراجع التعليم ولم تلتفت بشكل رئيسي الى تنويع مصادر الدخل أو خلق مشروعات تنموية، تساهم في خلق فرص عمل للخريجين الجدد وغيرها في السنوات السابقة التي لم تستثمرها بالشكل الصحيح.



ويرى تجمع المسار المستقل أن برنامج الحكومة تميز عن طريق تحديد مشاريع القوانين التي تساهم في تعزيز الممارسة الديموقراطية من خلال تعديل الدوائر الانتخابية ونظام الانتخاب وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة وأيضا مراجعة القوانين المتعلقة بالحريات العامة، ومن المؤشرات التي تؤكد على جدية الحكومة، وضع محور متكامل عن تطوير منظومة مكافحة الفساد من خلال مشروع تعارض المصالح ومشروع استرداد الأموال المنهوبة، وتعزيز صلاحية هيئة مكافحة الفساد وهذه القضايا التي سعى تجمع المسار المستقل لأن يتبناها طوال السنوات السابقة.



ويتمنى تجمع المسار أن يتم تنفيذ هذا البرنامج بالشكل الذي تم طرحه بمواعيد محددة وفترات زمنية معلومة يشتمل فيها على كل القضايا المهمة من إسكان وتعليم وصحة وحماية البيئة مع الاهتمام بالشكل الرئيسي بالهيكل الاقتصادي للدولة، والذي يضمن الاستدامة المالية للدولة مع إيجاد بدائل للنفط وتطوير الجزر وإقرار الضريبة على أرباح الشركات المحلية والأجنبية وإعادة تسعير أملاك الدولة وإقرار المنطقة الاقتصادية الشمالية ومشروع ميناء مبارك الكبير والسكك الحديدية وكلها مشاريع تحمل تحديات كبيرة ودعما من الجميع ونتمنى على السلطة التشريعية مساندة هذا البرنامج الطموح لينفذ بالمواعيد المحددة وبالكفاءة المطلوبة ثم تأتي لاحقا مرحلة الرقابة المباشرة. وإذ يقدر تجمع المسار المستقل الجهد الذي قدمه رئيس الوزراء وفريقه يتمنى لهم التوفيق في مساعيهم حتى تنهض الكويت من جديد.



حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.