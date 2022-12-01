أعلنت «زكاة الأندلس» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عن استقبالها تبرعات المحسنين في حملة «دفئا وسلاما» داخل الكويت و13 دولة حول العالم. وقال مدير «زكاة الأندلس» زيد الهاملي أن الحملة تسعى لحماية الشرائح الضعيفة والفقراء والمنكوبين من شدة البرودة في فصل الشتاء. وفيما يتعلق بالدول التي سيتم فيها التنفيذ ذكر انها لبنان وتركيا وسيريلانكا والنيجر والبوسنة والبانيا والجبل الأسود وتشاد وكمبوديا وتونس ومصر والنيجر وبنغلاديش إضافة إلى الكويت.



وحث المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء على التبرع، مبينا أن قيمة السهم 20 دينارا، وأن هذا المبلغ الذي يعد بسيطا لدى الكثير قد يؤدي لإنقاذ طفل من الموت بسبب البرد، مبينا أنه يمكن التبرع عبر الاتصال على 97238002 أو زيارة مقر اللجنة بمنطقة الأندلس قطعة 3 شارع 101 مقابل البنك الوطني.