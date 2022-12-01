قال وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أمس، إن شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية، وذلك باحتياطيات تزيد عن ٥٠ مليون قدم مكعبة.



وأضاف وزير الطاقة أنه جرى اكتشاف حقل «أوتاد» للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد 142 كيلومترا جنوب غرب مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد-108001) بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلا من المكثفات، كما تدفق الغاز من البئر (أوتاد -100921) بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلا من المكثفات.



وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «كذلك جرى اكتشاف حقل «الدهناء» للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كيلومترا جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء-4) بمعدل 8.1 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء-370100) بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و362 برميلا من المكثفات، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية «واس».



وأكد وزير الطاقة ان أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطيات المملكة من الغاز الطبيعي، مما يسهم في دعم استراتيجيات المملكة، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل.