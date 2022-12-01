عبدالكريم العبدالله



أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة د.بثينة المضف أن «الصحة» لديها استراتيجية وطنية لمكافحة الإيدز والتي تعتبر وثيقة عمل ومنطلقا للوزارة نحو مجتمع خال من الإيدز.



وقالت المضف في كلمتها على هامش الورشة التي نظمها مكتب الإيدز بمناسبة اليوم العالمي للفيروس، إن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم جميع أنواع الدعم للجنة الوطنية لمكافحة الإيدز والمشكلة وفق أحكام القانون 62 لسنة 1992 بشأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب والتي تهدف للانتقال إلى حقبة تندر فيها الإصابة بالفيروس، علما انه اذا وقعت العدوى فالمرضى سيتمتعون برعاية صحية مستمرة دون أي وصمة أو تمييز. وأضافت: للاستراتيجية الوطنية عدة أهداف، منها تحسين الوصول للرعاية وتطوير المؤشرات الصحية للأفراد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة، وخفض عدد الإصابات الجديدة والمحافظة على معدل صفر للإصابة بين الأطفال، وخفض معدلات الوصمة والتمييز ضد الأفراد المصابين بالفيروس، وتطوير نظم المعلومات والتصدي لأي احتمالية انتقال الفيروس إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر من خلال المؤشرات، وهي: تعزيز نظام الترصد الوطني وإنشاء نظام شامل للرصد والتقييم للاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة له اتصال مباشر مع صناع القرار وتطوير نظام التسجيل والتقصي لطرق انتقال الفيروس، مهيبة بجميع العاملين في الوزارة أن يتكاتفوا لتحقيق تلك الأهداف التي تعود على بلدنا بالخير والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الصحة.



بدوره، قال مدير إدارة الصحة العامة د.محمد السعيدان إن الهدف من الورشة الوصول الى 90% من الحالات المصابة وتوفير العلاج لهم في وقت مبكر، لافتا الى أن العلاج المبكر يخفض من نسبة المرض وانتقاله، بحيث انه مع العلاج سيصل الاشخاص المصابون الى الحياة شبه الطبيعية.



وتابع السعيدان: تركيزنا يكون على الفئات عالية الاختطار ومحاولة تفادي أي تمييز أو «وصمة» ضدهم، كاشفا عن وجود عيادتين للفحص الدوري الذاتي للإيدز، الاولى في ادارة الصحة العامة، والثانية بمستشفى الأمراض السارية، مبينا أن الفحص سري وسريع ويتميز بالخصوصية ومتوافر للجميع.



من جانبه، بين استشاري الأمراض المعدية والمشرف الفني على مكتب الإيدز د.المنذر الحساوي أن الكويت أحرزت تقدما كبيرا في مجال الوقاية والعلاج من الفيروس، لافتا الى السعي خلال السنوات المقبلة الى خفض معدل الاصابات ووصمة العار من هذا المرض، كاشفا عن إطلاق استراتيجية جديدة لمكافحة الايدز لخمس سنوات قادمة، وستركز على مجموعة أهداف ممكن قياسها، لافتا الى انه في الوقت الحالي نقوم بالتركيز على الفحص الطوعي الاختياري كطريقة أساسية لخفض عدد الاصابات.



وذكر أن الكويت تعد من الدول ذات الاصابات المنخفضة، متمنيا أن يكون هناك انخفاض اكبر، كما أن معدل الوفيات منخفض جدا، ومعظمها غير مرتبط بالفيروس.