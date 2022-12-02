عبدالكريم العبدالله



استقبل وزير الصحة د.أحمد العوضي رئيس الجمعية الخليجية لأطباء الأسرة ورئيس رابطة أطباء العائلة الكويتية د.محمد العازمي، حيث هنأه بحصوله على ثقة زملائه في دول الخليج لترؤس الجمعية، شاكرا جهود رؤساء الروابط والجمعيات على جهودهم في دعم العمل الخليجي المشترك.



وقال د.محمد العازمي انه أهدى وزير الصحة د.أحمد العوضي ثمرة نجاح إنشاء الجمعية الخليجية لأطباء الأسرة بمبادرة من الرابطة الكويتية لطب العائلة وبتعاون من الجمعيات الخليجية المعنية، لافتا إلى انه شرح لوزير الصحة أهمية الجمعية في خدمة طبيب العائلة وتطوير الرعاية الأولية في دول الخليج.



وقدم رسالة الماجستير الخاصة به إلى وزير الصحة والتي تتناول إنشاء العيادة المثالية لطب العائلة، حيث حصل المشروع على تكريم من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- وعلى جائزة الكويت للإبداع والتميز الشبابي وجائزة نجمة السلامة من وزارة الصحة، مشيرا إلى انه طرح بعض المقترحات لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، مؤكدا انه تلمس من الوزير العوضي حرصه الشديد على تطوير الرعاية الآلية لأنها تعتبر خط الدفاع الأول عن أي منظومة صحية، شاكرا إياه على حفاوة الاستقبال، وداعيا الله أن يعينه على حمل الأمانة.