أعلنت المؤسس والمنظم لمعرض مرزام م.فرح الحميضي انطلاق النسخة الثالثة من مرزام المعرض الأكبر للديكور والتصميم الداخلي في الكويت في الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر الجاري بأرض المعارض في منطقة مشرف.



وأردفت الحميضي في كلمة ألقتها بمؤتمر صحافي للإعلان عن انطلاق الحدث، رغم الانتظار الطويل لإعادة النشاطات بالتزامن مع عودة الحياة الطبيعية بعد تجاوز تداعيات جائحة كورونا، يستقبل عام 2022 النسخة الثالثة من معرض مرزام، كما لم يسبق له من قبل مقارنة بالانطلاقة الأولى لمرزام في عام 2019، حيث سيحظى زوار «مرزام» لهذا العام بتجربة مختلفة، شارك في ابتكارها وصنع أجوائها الرعاة والمشاركون والمنظمون للمعرض الذين حرصوا على أن يشمل الحدث الفريد من نوعه كافة جوانب التصميم التي تعكس شعار مرزام لهذا العام «استلهم، شطب وأثث».



ولفتت الحميضي إلى عدد الزوار في النسختين السابقتين من معرض مرزام في عام 2019 و2020، حيث بلغ الزوار في مرزام 2020 عدد 40 ألف زائر في اليوم، بما يعادل مجموع عدد زوار في عاميه السابقين 260 ألف زائر، مبينة أن النسخة الثالثة لمعرض مرزام ستكون الأكبر والأهم على الإطلاق بمساحة تتخطى 20000 متر مربع وهي المساحة الأكبر لمرزام حتى الآن، والتي تضم أكثر من 200 جناح مميز، تعمل في أكثر من 20 فئة مختلفة في عالم التصميم الداخلي والديكور.



وأشارت إلى ان «مرزام» سيغني العديد من الزوار عن مضيعة الوقت بين المحلات والتسوق والقيادة، كما سيسهل عملية البحث بتوفير كل شيء يحتاجون اليه تحت سقف واحد، لافتة إلى أن أي عقود سيتم توقيعها والعمل بها من تشطيب وتأثيث المنازل تحت سقف مرزام، ستزيد من فرص المشتري بالفوز بجوائز عديدة تفوق قيمتها 10000 دينار، بالإضافة إلى تقديم شركة سيارات فولفو الجائزة الكبرى في السحب وهي إحدى سيارات فولفو الحديثة.



كما سيقدم العديد من المشاركين عروضا وسحوبات حصرية خلال فترة تواجدهم في معرض مرزام، علاوة على جانب المطاعم والمقاهي، فقد تم توفير العديد من الخيارات للزوار للاستمتاع والاسترخاء خلال الزيارة.



وكشفت الحميضي عن تخصيص مساحة مميزة للأطفال داخل مرزام تحتوي على العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية، فضلا عن منطقة خاصة للأمهات المرضعات، لأن أغلب الزوار من النساء، ومنهن الكثير من الأمهات، لذلك حرصنا على ان تكون تجربة تجولهن في المعرض آمنة ومريحة من دون القلق على أطفالهن في حال اصطحابهن لهم، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تكريس عدد من الأجنحة للجامعات التي تدرس التصميم الداخلي والعمارة في الكويت لعرض مناهجهم وأعمال طلابهم، وتكريس مساحات خاصة للورش والمحاضرات التي ستعود بالكثير من الفائدة على الطلاب والزوار بشكل عام.



واختتمت الحميضي بشكر الرعاة والمشاركين في النسخة الثالثة من مرزام، مثمنة جهود ودور الرعاة الأساسيين والدائمين لمرزام منذ انطلاقته الأولى في عام 2019 وخصوصا شركة زين، بالإضافة الى شركة الوزان المتحدة والتي تشارك كراع بلاتيني للمعرض في عام 2022 بعد أن كانت راعيا ذهبيا لمرزام في نسخته الثانية بعام 2020، فضلا عن توجيه الشكر الى الراعي المصرفي لمعرض مرزام بنك بوبيان، والرعاة البلاتينيين الذين يشاركون لأول مرة في المعرض بعام 2022 شركة أبيات ومجموعة حسن أبل الرائدة في مجال التشطيبات، والشكر موصول الى الرعاة الاستراتيجيين للمعرض شركة بي ان كي أوتو موتف، وشركة سيارات فولفو، ورعاة مرزام الذهبيين: أحواض الوسيط، أحواض تيما، ديزاين هب، سيراميك الصناعات الوطنية وفرح هوم لإيمانهم بهذا المعرض، بالإضافة إلى رعاة وشركات أخرى يمكنكم التعرف عليهم في مرزام.