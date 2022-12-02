عبدالكريم العبدالله



أكد مدير مستشفى الجهراء 2 د.جمال الدعيج، أنه بفضل من الله، ثم بجهود فريق علاج مرض الإيدز بالمستشفى وعلى رأسهم د.أسامة البقصمي ود.المنذر الحساوي، تم بنجاح الإشراف على 100 حالة حمل وولادة لأمهات مصابات بفيروس الإيدز من دون أن ينتقل لأي من أولئك الأطفال، مشيرا الى ان هذا الإنجاز يحسب للكويت.



جاء هذا على هامش ورشة العمل الخاصة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، والتي انعقدت أمس برعاية وكيلة وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة رئيسة اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإيدز د.بثينة المضف بالتعاون مع مستشفى الأمراض السارية.