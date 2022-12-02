دشنت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة (الايدز) امس الخميس في مجمع (العاصمة) حملتها السنوية التوعوية تحت شعار (ابدأ حياة جديدة.. بادر بإجراء الفحص) وتستمر ثلاثة أيام.



وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.بثينة المضف في كلمة لها خلال افتتاح الحملة التي تأتي تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة (ايدز) إن الوزارة لديها استراتيجية وطنية لمكافحة المرض.



وأوضحت المضف أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الايدز تعتبر وثيقة عمل ومنطلقا لوزارة الصحة نحو مجتمع خال من الايدز، مشيرة إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم الدعم من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة (الايدز). وبينت ان مرضى (الايدز) يتمتعون برعاية صحية مستمرة لتحقيق أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لديها عدة أهداف منها تحسين الوصول للرعاية الصحية وتطوير المؤشرات الصحية للأفراد المتعايشين مع الفيروس. وذكرت ان من أهداف الاستراتيجية الوطنية خفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس (الايدز) والمحافظة على معدل صفر للاصابة بين الأطفال وخفض معدلات التمييز ضد الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة.



من جهته، قال مدير إدارة الصحة العامة بالوزارة د.محمد السعيدان في كلمة مماثلة إن الحملة الوطنية لمكافحة (الايدز) تهدف إلى الوصول للحالات المصابة وتوفير العلاج لهم في وقت مبكر لحمايتهم من تدهور حالتهم الصحية.



واضاف السعيدان ان العلاج المبكر يخفض من نسبة المرض وانتقاله، مشيرا إلى أن هناك عيادتين للفحص الدوري الذاتي لمرض الايدز الأولى في إدارة الصحة العامة، والثانية في مستشفى الامراض السارية ويتم فيهما تقديم المتابعة عن طريق الاطباء المتخصصين.



من جانبه، أكد استشاري الأمراض المعدية المشرف الفني على مكتب (الإيدز) د. المنذر الحساوي في كلمته إن الكويت أحرزت تقدما كبيرا في مجال الوقاية من (الإيدز) وكذلك في مجال العلاج.