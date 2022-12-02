ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل في اجتماعها أمس تكليف المجلس للجنة، بحث موضوع التأمين الصحي للمتقاعدين «تأمين عافية» ودور وزير الصحة بممارسة صلاحياته بإضافة شرائح جديدة له. كما ناقشت اللجنة قضية تأخر توفير الخدمات الصحية في بعض المناطق السكنية، إضافة إلى بحث توفير الأدوية في المنشآت الصحية.



وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة إن اللجنة ناقشت بحضور وزير الصحة د. أحمد العوضي وقيادات الوزارة تفاصيل توزيع مبالغ التأمين الصحي على المتقاعدين «عافية» والجوانب التي يشملها.



وقال إن هناك جوانب يحتاجها المريض وجوانب أخرى لا يحتاجها بينما يطلب تغطية خدمات أخرى، مشيرا إلى أهمية دراسة هذه الجوانب.



واضاف شمس انه تم بحث قدرة المستشفيات وإمكانياتها في استيعاب إضافة بعض الفئات الأخرى إلى «تأمين عافية» مثل ربات البيوت، ومن هم في سن الشيخوخة، والمستفيدين من التأمينات الاجتماعية ومتلقي الأنصبة من ذويهم المتوفين، والمعاقين أصحاب الإعاقة الشديدة.



وذكر انه تمت أيضا مناقشة توفير كل الخدمات للمرضى وتوفير سبل الراحة لهم ومرافقيهم، وتسهيل مواعيد المراجعات وغيرها من الأمور الخدماتية، كذلك توفير أماكن خاصة للمعاقين في المستشفيات، وإعطائهم الاولوية لانهم يحتاجون الاهتمام الاكبر.



وبين شمس أنه من النقاط المهمة التي أثيرت هي نقص الأدوية وارتفاع أسعارها في الصيدليات الخاصة مقارنة بالدول المجاورة، وايضا نقص بعض الأدوات في المختبرات.



وقال شمس إنه سيتم استكمال النقاش في هذه المواضيع في الاجتماعات المقبلة بهدف إنجاز ما ينفع المواطنين بإضافة بعض الفئات لبطاقة «عافية» وحل مشكلة النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ومراعاة مستويات الأسعار وأن تكون مناسبة وفي متناول الجميع.