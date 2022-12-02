قدم النائب د. عادل الدمخي اقتراحا برغبة لشمول التوصية الصادرة من اللجنة الرباعية بمنح معاش استثنائي أو مكافأة نهاية الخدمة لكل العسكريين في القطاعات العسكرية دون قصرها على الضباط حرصا على المساواة أمام الوظيفة العامة.



وجاء في نص الاقتراح: نمى إلى علمنا أن اللجنة الرباعية الخاصة بالقطاعات العسكرية (الجيش ـ الحرس الوطني ـ الشرطة ـ الإطفاء) رفعت توصية بمنح معاش استثنائي لمن تقاعد من الضباط بعد تاريخ 1 يناير 2015، ولم يستفد من ميزات التقاعد أسوة بمن ترك الخدمة قبله ولم يستفد من العلاوات الأخيرة التي تم صرفها للعسكريين، وحيث ان هذه التوصية اقتصرت على الضباط دون ضباط الصف والأفراد.



لذا، أتقدم بالاقتراح برغبة بشمول التوصية الصادرة من اللجنة الرباعية بمنح معاش استثنائي أو مكافأة نهاية الخدمة لكل العسكريين في القطاعات العسكرية دون قصرها على الضباط حرصا على المساواة أمام الوظيفة العامة وتحقيقا للعدالة لجميع العسكريين المنتمين للقطاعات العسكرية.