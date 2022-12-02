حجزت كرواتيا، وصيفة 2018، بطاقتها إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022 بتعادلها مع بلجيكا 0-0 أمس في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وبتعادلها أمس على ستاد «أحمد بن علي» في الريان، تنازلت كرواتيا عن الصدارة لصالح المغرب الفائز على كندا 2-1، فيما ودعت بلجيكا النهائيات بأربع نقاط.

والخروج من نهائيات المونديال القطري يعني ضياع فرصة أخيرة لجيل بلجيكي رائع من أجل الفوز باللقب العالمي الذي كانوا قريبين جدا منه قبل أربع سنوات، لكن المغامرة انتهت في نصف النهائي على يد فرنسا المتوجة لاحقا باللقب.

وأجرى مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز تعديلات بالجملة على التشكيلة لهذه المباراة المصيرية، فأبقى الأخوين إدين وثورغان هازار على مقاعد البدلاء ضمن أربعة تغييرات على الفريق مقارنة بمباراة الجولة الثانية أمام المغرب، مانحا المخضرم دريس ميرتنز ولياندرو تروسار فرصتهما الأولى للعب منذ البداية، فيما غاب أمادو أونانا بسبب الإصابة.

وفي الجهة المقابلة، احتفظ المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش بكامل الفريق الذي فاز على كندا 4-1.



وبدأ الكروات بقوة، وكاد إيفان بيريشيتش يفتتح التسجيل منذ الثواني الأولى بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر (1)، لكن البداية كانت خادعة الى حد ما إذ فشل بعدها أي من الفريقين في الوصول الى مرمى الآخر باستثناء بعض المحاولات البلجيكية التي انتهت عند أقدام المدافعين أو بعيدا عن المرمى مثل محاولة لميرتنز إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة متقنة من كيفن دي بروين (13).



وفي بداية الشوط الثاني، زج مدرب بلجيكا مارتينيز بروميلو لوكاكو بدلا من ميرتنز، وكاد مهاجم إنتر الإيطالي أن يضع بلاده في المقدمة برأسية بعد عرضية من دي بروين، لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش كان يقظا (49).



ثم رد الكروات بسلسلة من الفرص الخطيرة جدا ضمن فورة شهدت ثلاث تسديدات قوية لماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو بروزوفيتش ولوكا مودريتش تألق تيبو كورتوا في صدها جميعا (54).



وزج مارتينيس بعدها بتورغان هازار بدلا من تروسار بحثا عن تنشيط الفريق الذي كان قريبا من خطف التقدم لولا تدخل القائم الأيسر لصد تسديدة لوكاكو بعد توغل من يانيك كاراسكو (60).



ومرة أخرى، كان لوكاكو قريبا من هز الشباك ومنح بلاده بطاقة العبور لكنه سدد بجانب القائم من مسافة قريبة (87)، ثم أضاع مهاجم إنتر فرصة العمر عندما وصلته الكرة من ثورغان هازار وهو في مواجهة المرمى، فحاول أن يسيطر عليها بصدره لكنها طالت، ما سمح للحارس بالسيطرة عليها (90).



رحيل مدرب بلجيكا



أعلن مدرب بلجيكا الإسباني روبرتو مارتينيز مغادرة منصبه مع «الشياطين الحمر» عقب الإقصاء من الدور الأول.



وقال مارتينيز (49 عاما) الذي تسلم تدريب «الشياطين الحمر» عام 2016 وقادهم إلى نصف نهائي مونديال 2018 «هذه المباراة كانت مباراتي الأخيرة مع المنتخب.

حان الوقت كي أتنحى»، مضيفا «الآن نهاية تعاقدي بالفعل، لم أقدم استقالتي. اتخذت هذا القرار قبل كأس العالم، منذ 2018 كانت هناك العديد من الفرص كي أتراجع ولكنني قررت أن أواصل.

لكن الآن حان الوقت لأن أتنحى، لأن أقبل أن هذه المباراة هي الأخيرة. كان الأمر سيحدث مهما حصل، حتى لو توجنا».