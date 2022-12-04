«ولدت معاقا لكنني سالم العقل والروح».. بهذه العبارة العميقة بدأ الشاب الكويتي سالم الظفيري حديثه ليقدم لنا نموذجا ملهما واستثنائيا في تحدي الإعاقة الجسدية التي لازمته منذ الولادة لكن بإصراره وعمله الدؤوب استطاع التغلب على كل التحديات التي اعترضته كشخص ينتمي لفئة ذوي الإعاقة ليكون قدوة لنا جميعا.



وأضاف الظفيري، في لقاء مع «كونا» بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، «لم تكن إعاقتي عائقا في طريقي بل منحتني القوة والإصرار على التحدي لتحقيق طموحي».



وأوضح ان اعاقته الجسدية لم تكن بسبب عامل جيني بل نتجت عن وفاة شقيقه التوأم قبل ولادتهما، الأمر الذي تسبب له بنقص حاد في الأوكسجين فتوفي شقيقه قبل الولادة واختار الله لسالم الحياة.



وتابع «عند عمر الست سنوات استوعبت اعاقتي ولكنني آمنت حينها ان تحقيق طموحي لا يتطلب اقداما فحسب بل إصرارا للتقدم نحو اهدافي لأنني مؤمن تماما بأن الإعاقة هي إعاقة العقل لا الجسد والأطراف».



وعن دعم محيطه العائلي، قال «واجهت عائلتي منذ البداية صعوبات شديدة في رعايتي لكنهم لم يعزلوني عن الناس بل قدموني بكل فخر للمجتمع وذلك لإيمانهم بنشر الوعي المجتمعي لمحاربة الخجل الاجتماعي من إعاقة الأبناء».



وأضاف انه يعتزم الالتحاق بكلية الاعلام تخصص إذاعة وتلفزيون ليصبح إعلاميا متميزا كالإعلامي القدير محمد السنعوسي وزير الاعلام الأسبق، رحمه الله.



وعن تجربته بالعمل التطوعي، قال «تطوعت في الهلال الأحمر الكويتي والدفاع المدني، فضلا عن انضمامي لكثير من الهيئات الخيرية ومشاركاتي في الفرق التطوعية الاخرى وذلك بسبب حبي لعمل الخير ورسم الابتسامة على وجوه الآخرين، ولم تقف جائحة كورونا حائلا أمام مشاركاتي في كثير من الحملات توزيع المساعدات آنذاك».



واثبت سالم بتحدي اعاقته الشديدة والدائمة سواء في تجربته الإعلامية كمحلل رياضي او مشاركاته اللامحدودة في الحملات التطوعية والمؤتمرات الدولية ان ذوي الإعاقة ليسوا جزءا لا يتجزأ من المجتمع فقط بل هم قادرون على الأخذ بالمبادرة ليصبحوا نماذج ملهمة لغيرهم مؤكدا دعم الحكومة لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا في جميع المجالات.



وسالم هو صاحب مبادرة أسبوع التضامن مع ذوي الإعاقة التي تهدف الى تقديم هذه الفئة بشكل اوسع وتغيير نظرة افراد المجتمع والتعرف على انجازاتهم وابداعاتهم، فضلا عن دوره الفعال في الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين.



ويتحدث سالم عدة لغات اجنبية منها الفرنسية والألمانية والتشيكية والإنجليزية بالإضافة الى اللغة العربية مما يؤكد إصراره على التعلم وتطوير الذات.