يستأنف اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لقاءاته الدورية مع المسؤولين والمعنيين بالمهنة الهندسية - الاستشارية، حيث يستضيف الاتحاد أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات المركزية م.أسامة الدعيج، في الساعة 6.30 مساء اليوم الأحد، وذلك في قاعة المحاضرات الرئيسية بمقر الاتحاد، داخل جمعية المهندسين. ويهدف اللقاء إلى التواصل المباشر بين أعضاء الاتحاد وأمين عام الجهاز وتسليط الضوء على أي مستجدات والرد على الاستفسارات والتحديات التي تواجه الأعضاء، كما سيقوم الأمين العام بتوضيح دور المناقصات ولوائحه وملاحظاته. ويأتي اللقاء في إطار جهود الاتحاد لتذليل العقبات التي تواجه المكاتب والدور الاستشارية خلال أعمالهم، وفتح آفاق ممكنة لمزاولة المهنة الهندسية ـ الاستشارية والارتقاء بها.