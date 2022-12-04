ما نصبو إليه هو تصحيح المسار من خلال تقديم مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن

يسعدنا الاستماع إلى صوت الحركة النقابية في أي قانون يخصهم وتحقيق مبادئ العدل والمساواة



أسامة أبو السعود



دعماً للحركة النقابية في الكويت وتشجيعا لجهودهم وتحقيق مبادئ العدل والمساواة التي أرسى دعائمها الدستور، وسعيا لتذليل العقبات التي تواجههم لبذل المزيد من الجهود لتنمية بلدنا الحبيب، عقد عضو مجلس الأمة النائب فيصل الكندري اجتماعا موسعا مع رؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات العمالية في البلاد سواء الحكومية أو النفطية.



وتضمن اللقاء الاستماع إلى رؤية الحركة النقابية حول ما تقدم به النائب فيصل الكندري من اقتراح بقانون بشأن الإضافة إلى القانون رقم 90 لسنة 1995 بإضافة بند جديد برقم 8 إلى المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن تحديد الأعمال الضارة والشاقة والخطرة.



وقال الكندري خلال اللقاء إن الجهات المختصة أهملت تحديد الأعمال الشاقة والضارة والخطرة وتصنيفاتها منذ عقود، وتقاعست عن اتخاذ مسؤولياتها والعمل بها حسب الإجراءات، مضيفا أن هناك مماطلة متعمدة من الجهاز المعني بالتصنيف وهو غير مؤهل فنيا ويخلو من الأجهزة المتطورة وبه عدد قليل من المختصين.



وأوضح أن القانون المقترح سيحدد الدورة المستندية بمدد محددة وفترات ملزمة، مشيرا إلى هذا المقترح معني به جميع الموظفين بأسمائهم ومهام أعمالهم ممن تسدد جهات العمل اشتراكات لهم في التأمينات الاجتماعية.



وأكد الكندري دعمه الكامل لمطالب الحركة النقابية في الكويت سواء العاملون في القطاع الحكومي أو النفطي أو الخاص، مشددا على أن القانون يهدف إلى إرساء مبادئ العدل والمساواة التي أقرها الدستور ويعالج العديد من السلبيات السابقة بتحديد أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة.



وأعرب عن سعادته باللقاء مع رؤساء النقابات والاتحادات والاستماع إلى رأي الحركة النقابية في أي مقترح قانون لأنهم أصحاب الشأن والاختصاص.



وختم النائب الكندري بالقول «ما نصبو إليه هو تصحيح المسار من خلال تقديم مشاريع القوانين التي تصب أولا وأخيرا في مصلحة المواطن وتحقيق طموحاته وتطلعاته، والمحافظة على حقوقه ومكتسباته».



تصحيح الأوضاع



من جهته، أشاد رئيس نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط الكويتية نادر زياد الحربي باللقاء مع النائب فيصل الكندري وتبنيه العديد من المطالب العمالية وفي مقدمتها تصنيف الأعمال الضارة والشاقة والخطرة، متمنيا تحقيق العدل والإنصاف لجميع العمال.