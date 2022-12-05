اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا، جهوده التوعوية في حملته لدعم «الأسبوع العالمــي للتوعيــة بمخاطر الاحتيال»، بسلسلة من المشاركات والنشرات التوجيهية على منصات البنك للتواصل الاجتماعي، مواصلا دعمه للحملة الوطنية «لنكن على دراية»، في جانب من مبادراته الاجتماعية والمهتم بتعزيز الثقافة المالية والمصرفية لدى عملائه وأفراد المجتمع.



وفي نطاق مساهمته، قدم KIB محتوى تعريفيا أضاء من خلاله على بعض من أساليب الاحتيال المالي المختلفة، سواء رقمية أو غير ذلك، مع توضيح جزء من الاحتياطات الأمنية التي تتخذها المؤسسات المالية لحماية أصول وبيانات عملائها وتأمين معاملاتهم المصرفية الإلكترونية، مزامنا الجهود المبذولة على المستوى الدولي في هذا الأسبوع، لنشر أكبر قدر من الوعي حول الجرائم المالية، من حيل النصب والخداع والابتزاز المادي وغيرها، وكذلك عن كيفية التصدي لمحاولات الاختراق وسرقة البيانات، ومحاربة شبكات وبرامج القرصنة، وغيرها من التعديات.



وحول ذلك، أكد مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في KIB، باسل السويدان، التزام البنك باتخاذ أقصى إجراءات الحفاظ على الأصول والبيانات باستخدام أعلى تقنيات أمن المعلومات ومكافحة الاحتيال وأحدث تكنولوجياتها، كما أشار السويدان إلى أهداف هذه الحملة التوعوية في تسليط الضوء على الدور المطلوب من جانب العميل ذاته، في اتباع الممارسات التي تضمن تحصينه وتؤمن بياناته الشخصية والمصرفية ضد أي خطورة مالية تهدد ممتلكاته، موصيا بضرورة الاطلاع على المعلومات الإرشادية والتدابير الاحترازية المنشورة على موقع البنك الإلكتروني، ومتابعة صفحاته على قنوات التواصل الاجتماعي للإلمام بكل ما يتوجب فعله والتقيد به في هذا الإطار.