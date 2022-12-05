

أكد رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل أهمية بذل كل الجهود لإنجاز جميع المشاريع الإسكانية وفق البرنامج الزمني، مشيرا إلى استعداد الجهاز لتذليل أي صعوبات أو معوقات تواجهها المشاريع الحكومية.



وذكر بيان صحافي صادر عن جهاز متابعة الأداء الحكومي ان الشيخ أحمد المشعل والوفد المرافق له قام بزيارة ميدانية إلى مشروع شرق صباح الأحمد السكنية، حيث كان في استقباله مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف أحمد الهداب ومجموعة من مهندسي المشروع.



وعقد الشيخ أحمد المشعل خلال هذه الزيارة الميدانية اجتماعا مع القائمين على المشروع تم خلاله تقديم عرض مرئي ومناقشة آخر مستجدات البرنامج الزمني لمشروع شرق صباح الأحمد السكنية.



يذكر ان مشروع شرق صباح الأحمد السكنية يحتوي على أكثر من ألف وحدة سكنية وعلى شبكات خدمات البنية التحتية التابعة له.