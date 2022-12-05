دارين العلي



ينطلق مؤتمر كويت الاستدامة تحت شعار «التنوع البيولوجي لبناء مستقبل مستدام» يوم 12 الجاري برعاية الهيئة العامة للبيئة ومشاركة الأمم المتحدة ومجلس الأمة والأمانة العامة للتخطيط وجامعة الكويت ومعهد الأبحاث ومؤسسة الكويت للبترول والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة الداخلية ووزارة الإعلام وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت والهيئة العامة للشباب والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والجمعية الكويتية لحماية البيئة، كما يشارك القطاع الخاص متمثلا في مجموعة الخليج للتأمين وشركة زين للاتصالات.



وعن أهمية المؤتمر، أكدت مديرة العلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم أن المؤتمر يجمع في حلقات نقاشية عددا من الجهات المعنية في 4 جلسات نقاشية على مدى يومين، هي التنوع البيولوجي مشروع السلطتين والتنوع البيولوجي بين الواقع والمأمول والتنوع البيولوجي خطة وطن والاستدامة ومستقبل الأجيال المقبلة.



وذكرت الإبراهيم أن تطبيق الاستدامة في المجتمع له فوائد عديدة للجميع، فهي تساهم في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو أنشطة اقتصادية جديدة، مثل الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المخلفات (المنزلية والصناعية) أو التخلص الآمن لها، والقدرة على الحفاظ على معدلات استخدام الموارد الطبيعية المتجددة (مثل المياه والتنوع البيولوجي أو الحيوي)، وخفض معدلات التلوث الناتجة من تلوث الهواء والماء والتربة وكذلك عن الضوضاء، وتنظيم عملية استنفاد الموارد غير المتجددة مثل مصادر الطاقة الأحفورية (النفط والغاز الطبيعي والفحم).



وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لخفض الكربون 20/ 50 والمبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدة أن الكويت خطت خطوات كبيرة في سبيل تحقيق الأمن البيئي، كما أن قانون البيئية في الكويت يعتبر من أفضل القوانين البيئية على مستوى العالم.



من جانبها، أكدت مراقبة الاستشراف المستقبلي وتحليل المخاطر بالأمانة العامة للتخطيط فضة المعيلي على أهمية المؤتمرات التي تناقش مستقبل الوطن واستراتيجيات الحفاظ عليه، لافتة إلى أن دور الأمانة العامة للتخطيط هو المشاركة في وضع الخطط التنموية وفي ذات الوقت متابعة الإنجازات على أرض الواقع، خاصة أن التخطيط المستقبلي السليم يتطلب جودة التنفيذ.



وأضافت أن الأجيال المقبلة تتطلب منا التخطيط من أجل حياة مستدامة على كوكب الأرض، مشيرة الى أن قادة العالم يجتمعون كل عام لمناقشة التغير المناخي وضرورة الاستثمار في الطبيعة، مشددة على أن الوقت قد حان لإعادة تصور علاقتنا مع الطبيعة.