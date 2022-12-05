ناقشت لجنة شؤون الإسكان والعقار في اجتماعها امس بيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2022، والذي تضمن التعهد بتوفير عدد 1900 وحدة سكنية بالمشاريع الإسكانية القائمة بمنطقة تيماء، وعدد 35000 وحدة سكنية بمشروع توسعة جنوب صباح الأحمد.



واستعرضت اللجنة - وفق بيان صادر عنها - الإجراءات الحكومية المتعلقة بضم ساحة منطقة الصليبية مع منطقة جنوب القيروان لتوفير عدد 3200 وحدة سكنية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الأشجار الواقعة في الموقع ورفع تقرير خلال شهر يبين كل الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات. وطالبت اللجنة بتحديد مدد زمنية أوضح لتسليم المناطق الجديدة للرعاية السكنية، مشيرة إلى أن وزير الدولة لشؤون البلدية تعهد بالانتهاء من إجراءات تسليم منطقة جنوب القيروان والصليبية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الأشهر الـ 3 المقبلة وبعدد وحدات سكنية لا تقل عن 3200 وحدة سكنية. وأوضحت اللجنة في بيانها أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعهدت فور تسلم المنطقة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية لإزالة ما فيها من عوائق تمهيدا لإجراءات توزيعها لأصحاب الطلبات الإسكانية.



من جانب آخر، استكملت اللجنة النظر في قوانين إنشاء المدن الإسكانية واستدامة القروض العقارية، ووضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيدا لرفع التقرير النهائي إلى المجلس لإدراجه في جدول الأعمال خلال الأسبوعين المقبلين.