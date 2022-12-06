في إطار سعيه المستمر لتطوير خدماته المصرفية لتقديم أفضل تجربة مصرفية متكاملة لعملائه من خلال خدمات رقمية متميزة وفعالة، أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق خدمة إرسال الأموال، والتي بمقتضاها يتمكن عملاء البنك الكرام من إرسال الأموال عن طريق مشاركة رابط مع المستفيد من عملاء البنوك المحلية للحصول على الأموال من خلال بوابة دفع كي نت على مدار الساعة جميع أيام الأسبوع بمنتهي السهولة والأمان.



ومن خلال هذه الخدمة يمكن لعملاء البنك الأهلي المتحد الدخول على تطبيق البنك الأهلي المتحد AUB APP واختيار خدمة إرسال الأموال لأي مستفيد دون الحاجة لمعرفة رقم الحساب أو الآيبان وبمجرد رقم الهاتف.

يقوم العميل بإضافة المستفيد المراد إرسال الأموال له أو اختيار هذا المستفيد من قائمة الاتصال الخاصة بالعميل ثم إدخال المبلغ المراد إرساله وتحديد الحساب المراد الخصم منه ثم مشاركة الرابط مع المستفيد الذي سيتلقى الطلب من خلال الرابط، وفي حال قبوله للتحويل وتأكيده للمعاملة من خلال الرابط، سيتم خصم المبلغ من حساب العميل الذي قام بالتحويل.



وتعليقا على هذه الخدمة الجديدة، أفادت هنادي خزعل رئيس إدارة قنوات التوزيع المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد: يسعدنا تطبيق هذه الخدمة الجديدة التي تأتي في إطار تطوير منظومة المدفوعات بالتعاون مع شركة كي نت، فضلا عن أن هذه الخدمة تضيف الكثير من المرونة والسرعة في تحويل الأموال، ما يمكن عملاء البنك من سداد فواتيرهم أو إرسال الأموال فورا من خلال اتباع خطوات سهلة لإتمام عملية التحويل.



وأضافت: نعمل في البنك الأهلي المتحد من رؤية واضحة تؤمن بأهمية التطوير الدائم والاستثمار في الخدمات والمنتجات وخدمة العملاء، ومن هذا المنطلق اعتمدنا هذه الخدمة الجديدة على تمكين عملائنا الكرام من تحويل الأموال من خلال منظومة من السرعة والسهولة والأمان والموثوقية ودون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك.



وأكدت خزعل أنه من مميزات خدمة إرسال الأموال، أنها تلبي احتياجات وتطلعات مجموعة واسعة من العملاء الذين يرغبون في خيارات دفع آمنة ومتطورة تقلل من الاعتماد على التعاملات النقدية وما يصاحبها من تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات الدفع والتحصيل، وتزيد التعاملات الإلكترونية وفي نفس الوقت تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الأمنية المطلوبة، ما ينعكس على تطور الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك.