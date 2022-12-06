مفرح الشمري



على الرغم من التزامهم بالموعد المحدد لتقديم بيع اجازاتهم، الا ان هناك بعضا من موظفي وزارة الاعلام بجميع قطاعاتها «محتاسين» في قبول او عدم القبول لطلباتهم في ظل الاخبار المتداولة في السوشيال ميديا بأن هناك وزارات من بينها وزارة الاعلام توجد بها طلبات مرفوضة لبيع الاجازات، الامر الذي دفع عددا من الموظفين بوزارة الاعلام للاستفسار عن هذا الخبر المتداول من قبل اداراتهم الا انهم لم يجدوا أي اجابة سواء بالنفي أو تأكيد الخبر ليتجه ممن قدموا طلبات بيع اجازاتهم الى موقع ديوان الخدمة المدنية لمعرفة سير معاملاتهم خوفا من رفضها.



«يا جماعة الخير» الاخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تخلق حالة من الخوف والقلق لدى الموظفين لمعرفة مصير طلباتهم، لذلك على المسؤولين في وزارة الاعلام أن «يريحوا» موظفيهم الذين قدموا طلبات بيع اجازاتهم ويبلغوهم عن مصير طلباتهم خصوصا انهم قدموها قبل يوم 12/1 وهو الموعد الاخير لتقديم طلبات بيع الاجازات بوزارة الاعلام، او ان يتم اصدار بيان توضيحي من الوزارة يوضح عدد الطلبات المرفوضة في هذا الموضوع حتى لا يكثر القيل والقال وبث الشائعات التي «لا تودي ولا تجيب».. ومنا للمسؤولين!