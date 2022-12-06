استقبلت وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي، مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية والمتمثل برئيس مجلس الإدارة عبدالله الغيث، ونائب الرئيس حسين الأنصاري وأمين الصندوق فيصل الدرعة وأمين السر إبراهيم البدر وعضوي المجلس عبدالرحمن الرشيد وبدر العنزي.



‎وتم خلال الزيارة مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة والخطط المستقبلية التي وضعها أعضاء مجلس الإدارة للمحافظة على المقاهي الشعبية التي



تمثل التراث الكويتي رغم التطور



والحداثة والتي شكلت جانباً مهماً من النشاط الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. ‎وأشادت البغلي بالإصلاحات التي قام بها المجلس خلال الفترة



السابقة وأبدت رغبتها بالتعاون لما فيه صالح المقاهي وحرصها على تطوير المقاهي وإبراز دورها في المجتمع ودعم الرواد.