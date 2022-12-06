ليس شرطاً أن يظل المسؤول في منصبه 4 سنوات حتى يتم تقيمه.. ورئيس الوزراء يزور قطر اليوم

مجلس الوزراء: تكليف الجهات المختصة بإعداد أدوات قياس أداء القياديين

قرب إعلان موعد الإفراج عن المشمولين بالعفو الخاص ولجنة الشيتان تحيط المجلس بالمنجز

إجراءات تسهل إيداع مبالغ «كاش» الإجازات في حسابات الجهات بنهاية الأسبوع من الميزانية

تقدير ميزانية «أمامية» العسكريين في «الدفاع» والحرس الوطني بعد مراجعة كشوفات الأسماء

ربط «ديوان الخدمة» بالجهات المعنية بمخرجات التعليم لتوفير احتياجات سوق العمل

تكليف صالح الملا بأعمال أمين عام «الوزراء» ونقل صباح السالم من «الأعلى للمحافظات» إلى أمين عام لجان مجلس الوزراء وتعيين تركي الصباح أميناً مساعداً



مريم بندق



يتوجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى دولة قطر الشقيقة، في زيارة قصيرة تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني لحضور جانب من مباريات كأس العالم.



وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أنه أصدر قرارا بتكليف صالح سليمان الملا بالإضافة الى عمله بالقيام بأعمال أمين عام مجلس الوزراء.



وعلمت «الأنباء» أنه سيتم نقل الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات الشيخ صباح أحمد صباح السالم إلى العمل أمينا عاما للجان بمجلس الوزراء، وتعيين الشيخ تركي جابر دعيج الصباح أمينا عاما مساعدا.



وأبدى رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم رغبته في عدم التجديد، وقدم الأمينان العامان المساعدان المستشار أسامة الدعيج وفواز الفضل استقالتيهما، أملا في التمتع بنسبة الـ 80% المقررة لبعض المعاشات الاستثنائية.



وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء كلف الجهات المختصة بإعداد أدوات قياس وتقييم أداء القياديين سنويا، حتى لا يرتبط ذلك عند نهاية مدة مرسوم التعيين بعد 4 سنوات. واستعرض المجلس إجراءات تسهل إيداع مبالغ «كاش» الإجازات في حسابات جميع الجهات بنهاية الأسبوع الجاري من الميزانية المرصودة، حيث أطلع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد المجلس على إجراءات وبدائل إيداع المبالغ التي تغطي صرف كاش الإجازات في حسابات جميع الجهات، بعد أن طمأنت الوزارة الجميع بأن المبالغ «مرصودة» بالكامل لدى وزارة المالية. وأفادت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأنه يتم بذل أقصى الجهود لإنجاز مراجعة كشوفات العسكريين المرسلة من وزارة الدفاع والحرس الوطني تمهيدا لمخاطبة وزارة المالية بالميزانية المطلوب إيداعها في حسابات هاتين الجهتين تمهيدا للصرف.



وردا على سؤال حول الميزانية التقديرية المطلوبة، أجابت المصادر: تحدد بعد المراجعة.



وعلمت «الأنباء» أن لجنة العفو الأميري الخاص التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أحاطت مجلس الوزراء بأبرز الخطوات المنجزة لاستكمال عملها نحو تحديد إعلان موعد قريب للإفراج عن الكويتيين المشمولين بالعفو الأميري الخاص بالقضايا الخمس المحددة. وعلمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية قرر فتح شاشات للجهات المعنية بمخرجات التعليم تتعلق بنظام التوظيف المركزي للاطلاع على التخصصات المرغوب فيها وغير المرغوب فيها بالجهات الحكومية، هذا إلى جانب أن الديوان يقوم بشكل دوري بمتابعة الجهات الحكومية بخصوص احتياجاتها السنوية من التخصصات العلمية المختلفة، ودراسة هذه الاحتياجات للتأكد من مدى ملاءمتها مع مجال العمل بالجهة، كما يقوم بمتابعة التخصصات العلمية الجديدة، والتي يمكن أن تواكب التطورات بسوق العمل، ومخاطبة الجهات المعنية بمخرجات التعليم لتوفير مثل هذه التخصصات وللمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة نحو هذا الموضوع.

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي صباح اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبحضور النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بعد أن من الله عليه بالشفاء .

ويبت المجلس في التوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة خصوصا المالية والإدارية لتكون الحكومة جاهزة للرد على تلك الملاحظات خلال الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها في الجلسة البرلمانية المقررة 21 الجاري.

رئيس الوزراء يتوجه غداً إلى قطر تلبية لدعوة رسمية لحضور إحدى مباريات كأس العالم

يغادر رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أرض الوطن بعد ظهر غد الثلاثاء متوجها إلى دولة قطر الشقيقة ، وذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني لحضور جانب من مباريات كأس العالم.

وكان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قد استقبل في قصر السيف في شهر أكتوبر الماضي سفير دولة قطر الشقيقة لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود، حيث سلم سموه دعوة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي تقام في دولة قطر الشقيقة.

إجراءات تسهل إيداع مبالغ "كاش" الإجازات في حسابات جميع الجهات بنهاية الأسبوع من الميزانية المرصودة

توقعت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أن يطلع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الاستثمار عبد الوهاب الرشيد مجلس الوزراء على إجراءات وبدائل إيداع المبالغ التي تغطي صرف كاش الإجازات في حسابات جميع الجهات بعد ان طمأنت الوزارة الجميع بأن المبالغ "مرصودة "بالكامل لدى وزارة المالية وجار العمل على استكمال الإجراءات بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات خلال أسبوع وان إيداع 40% من المبالغ كان لأسباب تنظيمية .

وكانت الوزارة قد أكدت انه تم توزيع مبلغ ال 300 مليون دينار من خلال إدراج الاعتمادات المالية للبدل النقدي في الجهات الحكومية المختلفة وفقا "للسيولة المتاحة في الاحتياطي العام"مع إمكانية النقل من الوفر الناتج في الباب الأول إلى بند البدل النقدي في نهاية السنة المالية ، وقد اتضح ان الموظفين طالبوا بسرعة الصرف .

وقد وعدت وزارة المالية بأنه سيتم " إدراج مبالغ سنوية للبدل النقدي في ميزانيات السنوات القادمة وفق احتياجات الجهات الحكومية".

صالح الملا أميناً عاماً لمجلس الوزراء

علمت " الأنباء" أن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان اعتمد قرارا بتكليف الأمين العام المساعد صالح الملا بأعمال الأمين العام لمجلس الوزراء.

رئيس "التواصل الحكومي" والأمين العام المساعد بأمانة الوزراء يتقدمان باستقالتهما

قدم رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم والأمين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فواز الفضل استقالتهما أملا في التمتع بنسبة ال 80% المقررة لبعض المعاشات الاستثنائية.

ربط " ديوان الخدمة " بالجهات المعنية بمخرجات التعليم لتوفير احتياجات سوق العمل



علمت " الأنباء" أن ديوان الخدمة المدنية قرر فتح شاشات للجهات المعنية بمخرجات التعليم تتعلق بنظام التوظيف المركزي للاطلاع على التخصصات المرغوب فيها وغير المرغوب فيها بالجهات الحكومية، هذا إلى جانب أن الديوان يقوم بشكل دوري بمتابعة الجهات الحكومية بخصوص احتياجاتها السنوية من التخصصات العلمية المختلفة، ودراسة هذه الاحتياجات للتأكد من مدى ملاءمتها مع مجال العمل بالجهة، كما يقوم بمتابعة التخصصات العلمية الجديدة، والتي يمكن أن تواكب التطورات بسوق العمل، ومخاطبة الجهات المعنية بمخرجات التعليم لتوفير مثل هذه التخصصات و للمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة نحو هذا الموضوع.

المستشار أسامة الدعيج يتقدم باستقالته

علمت " الأنباء" أن الأمين العام المساعد بمجلس الوزراء المستشار أسامة الدعيج تقدم باستقالته .

صباح السالم أمينًا للجان "الوزراء"

وافق مجلس الوزراء علي نقل صباح أحمد صباح السالم من المجلس الأعلى لشؤون المحافظات إلى لجان مجلس الوزراء.

وزير الصحة يحيط المجلس باستقرار الأوضاع الصحية وحقيقة شكاوى نقص الأدوية وخطة توفيرها

أحاط وزير الصحة د. أحمد العوضي مجلس الوزراء باستقرار الأوضاع الصحية بالمستجدات وحقيقة شكاوى نقص الأدوية وخطة توفيرها.

فتح أبواب المسؤولين لإنجاز معاملات المواطنين.. أهم ركيزة لدعم تعاون السلطتين

شددت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على أهمية العمل بكل الأدوات لإنجاز معاملات المواطنين، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل ركيزة لدعم تعاون السلطتين، داعية لفتح أبواب المسؤولين أمام أصحاب المعاملات وإبلاغهم في حالة وجود موانع قانونية أو إدارية حتى لا يعتقدوا بوقوع ظلم عليهم ومن ثم يلجأون إلى الشكوى والتذمر.



وقالت المصادر إن استحداث صندوق أو تشكيل فريق أو إطلاق نظام إلكتروني وليكن في الوزارات الخدماتية بداية سيفكك تدريجيا هذه المعضلة بعد ان يتم رصد الأسباب الحقيقية لتعطل إنجاز المعاملات وهل الأمر يحتاج إلى قرار أو توعية المسؤول أو أن المعاملة غير مستوفية الشروط؟



وثمنت المصادر خطوة وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار عبدالوهاب الرشيد بتشكيل فريق عمل يتلقى شكاوى ومقترحات وطلبات ومبادرات المواطنين ما أسهم في إنجاز أكثر من 1000 طلب، فضلا عن إطلاق بنك الكويت المركزي نظاما إلكترونيا لتلقي شكاوى وتظلمات عملاء البنوك المحلية.



وكانت «الأنباء» قد نشرت في 7 نوفمبر الماضي مقترحا باستحداث صندوق حكومي لتلقي وإنجاز المعاملات ومنع الاستجوابات.

لا حديث من قريب أو بعيد عن الدوام المرن

أفادت مصادر مطلعة بأنه لا قرار حتى الآن حول تطبيق الدوام المرن.

مجلس الوزراء يواصل عقد اجتماعه منذ التاسعة صباحاً

يواصل مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي، والذي بدأ عند التاسعة صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

قرب تحديد موعد الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري الخاص .. ولجنة الشيتان تحيط مجلس الوزراء بأبرز الخطوات المنجزة

علمت " الأنباء" ان لجنة العفو الأميري الخاص التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان أحاطت مجلس الوزراء بأبرز الخطوات المنجزة لاستكمال عملها نحو تحديد موعد قريب للإفراج عن الكويتيين المشمولين بالعفو الأميري الخاص بالقضايا الخمس المحددة.

تركي الصباح أميناً عاماً مساعداً بأمانة الوزراء

علمت " الأنباء" انه تقرر تعيين تركي الصباح أمينا عاما مساعدا بالأمانة العامة بمجلس الوزراء .

تقدير ميزانية "أمامية" العسكريين في "الدفاع" والحرس الوطني بعد مراجعة كشوفات الأسماء

أفادت مصادر حكومية في تصريحات خاصة ل " الأنباء" بأنه يتم بذل أقصى الجهود لإنجاز مراجعة كشوفات العسكريين المرسلة من وزارة الدفاع والحرس الوطني تمهيدا لمخاطبة وزارة المالية بالميزانية المطلوب إيداعها في حسابات هاتين الجهتين تمهيدا للصرف .

وردا على سؤال حول الميزانية التقديرية المطلوبة، أجابت المصادر : تحدد بعد المراجعة.

وفيما يلي تفاصيل بيان مجلس الوزراء

أكد ضرورة بذل المزيد من التعاون للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين



مجلس الوزراء: التزام مطلق بالديموقراطية لما فيه مصلحة الوطن العليا

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح أمس الإثنين، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي:

استهل مجلس الوزراء اجتماعه بمناقشة بند شؤون مجلس الأمة، حيث استعرض ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي والتي تم فيها مناقشة الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة حمدان سالم العازمي، والموجه إلى وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني سليمان بوقماز.

وضمن هذا السياق، اطلع مجلس الوزراء على فحوى برقيتي التهنئة الموجهتين من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، إلى وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، واللتين تضمنتا إشادة سموهما بأداء الوزيرة خلال مناقشة الاستجواب المقدم لها، وبهذا الصدد نوه مجلس الوزراء بأجواء الديموقراطية التي اتسمت بها تلك الجلسة، وما أبداه الأخوة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب من روح المسؤولية والتعبير عن ممارستهم الديموقراطية وقناعاتهم وفقا لمواد الدستور، مؤكدا التزام الحكومة المطلق بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن العليا وتؤدي إلى تحقيق الغايات الوطنية السامية، وعلى ضرورة بذل المزيد من التعاون للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين.

اتفاقية زراعية:

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن التقرير السنوي الثاني عن أعمال وأنشطة وإنجازات وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2021/2022.

تأبين العدساني:

هذا وقد أبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى، رئيس مجلس الأمة الأسبق ووزير التخطيط الأسبق ووزير الأشغال العامة الأسبق محمد يوسف العدساني، والذي انتقل إلى جوار ربه يوم الأربعاء الماضي، مشيدا بمناقب الفقيد وجهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية العديدة في مختلف المجالات والميادين أثناء تبوئه بكل جداره واقتدار العديد من المناصب الرفيعة، سائلا المولى عز وجل أن يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

تهنئة دولة الإمارات:

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وبمناسبة الذكرى (51) للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي صادفت يوم الجمعة الماضي، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وإلى الشعب الإماراتي الشقيق، سائلا الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات العربية الشقيقة نعمة الأمن والأمان وأن يسدد خطاها لمزيد من التطور والتقدم والرخاء على مختلف الأصعدة والميادين.

تضامن مع باكستان ضد العنف:

ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم المسلح الذي استهدف سفارة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ومحاولة اغتيال القائم بأعمال السفارة في العاصمة الأفغانية كابول، مشددا على موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب، ومؤكدا تضامن الكويت ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها.





التزام بالديموقراطية



وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي، صباح أمس الإثنين، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي:



استهل مجلس الوزراء اجتماعه بمناقشة بند شؤون مجلس الأمة، حيث استعرض ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي والتي تمت فيها مناقشة الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة حمدان سالم العازمي، والموجه إلى وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني سليمان بوقماز.



وضمن هذا السياق، اطلع مجلس الوزراء على فحوى برقيتي التهنئة الموجهتين من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، إلى وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، واللتين تضمنتا إشادة سموهما بأداء الوزيرة خلال مناقشة الاستجواب المقدم لها، وبهذا الصدد نوه مجلس الوزراء بأجواء الديموقراطية التي اتسمت بها تلك الجلسة، وما أبداه الاخوة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب من روح المسؤولية والتعبير عن ممارستهم الديموقراطية وقناعاتهم وفقا لمواد الدستور، مؤكدا التزام الحكومة المطلق بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن العليا وتؤدي إلى تحقيق الغايات الوطنية السامية، وعلى ضرورة بذل المزيد من التعاون للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين.



ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن التقرير السنوي الثاني عن أعمال وأنشطة وإنجازات وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2021/2022.



تأبين العدساني



هذا، وقد أبّن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى، رئيس مجلس الأمة الأسبق ووزير التخطيط الأسبق ووزير الأشغال العامة الأسبق محمد يوسف العدساني، والذي انتقل إلى جوار ربه يوم الأربعاء الماضي، مشيدا بمناقب الفقيد وجهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية العديدة في مختلف المجالات والميادين أثناء تبوئه بكل جداره واقتدار العديد من المناصب الرفيعة، سائلا المولى عز وجل أن يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



تهنئة دولة الإمارات



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وبمناسبة الذكرى (51) للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي صادفت يوم الجمعة الماضي، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وإلى الشعب الإماراتي الشقيق، سائلا الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات العربية الشقيقة نعمة الأمن والأمان وأن يسدد خطاها لمزيد من التطور والتقدم والرخاء على مختلف الأصعدة والميادين. ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم المسلح الذي استهدف سفارة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ومحاولة اغتيال القائم بأعمال السفارة في العاصمة الأفغانية كابول، مشددا على موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب، ومؤكدا تضامن الكويت ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها.