سر قديم أبعدني عن شقيقتي وأسرتها

تجربة تقديم حفل غنائي جميلة و«مو مخيفة»

قصة كفاحنا ومعاناتنا أنا وأصالة متشابهة

جمعة فنان خلوق وضع تحت «خلوق» 100 خط



ياسر العيلة



تواصل النجمة هدى حسين تصوير دورها في المسلسل الجديد «عودة خالتي» في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعن تفاصيل العمل ودورها فيه تحدثت هدى لـ «الأنباء» قائلة: «عودة خالتي» هو استمرار للتعاون الناجح والحمد لله بيني وبين شركة «إيغل فيلمز» الشركة المنتجة للمسلسل بعد تعاوننا معا من قبل في أكثر من عمل مثل «الناجية الوحيدة» و«كف ودفوف» و«من شارع الهرم إلى..»، و«ست الحسن»، وتجهز حاليا لعمل جديد لشهر رمضان المقبل.



وأضافت: مسلسل «عودة خالتي» عمل درامي فيه لمحات كوميدية خفيفة، وهو من تأليف محمود وخالد شكري من مصر، وإخراج المخرج المصري محمد جمعة في أول تعاون يجمعني معه.



وكشفت حسين عن أنها تجسد في العمل شخصية مصممة أزياء عربية عالمية تعيش بمفردها وتحدث لها مشاكل عديدة في مجال عملها، وتكون بعيدة عن أسرة شقيقتها بسبب ظروف عملها، بالإضافة الى سر قديم له علاقة بالماضي وبابتعادها عن هذه الأسرة، وسوف تكشف أحداث العمل عن هذا الماضي.



وأشارت الى أن المسلسل سيتم عرضه 18 الجاري عبر منصة «شاهد» فقط، مستدركة: «عودة خالتي» يضم نخبة كبيرة من النجوم مثل سحر حسين وحسين المهدي وأحمد إيراج وفرح الصراف ونورا والفنان البحريني قحطان القحطاني وعبدالله البلوشي وآلاء شاكر، بالإضافة إلى فنانين من الإمارات وسورية.



وحول رأيها في تعاونها الأول مع المخرج المصري محمد جمعة، ردت: محمد جمعة فنان حقيقي بمعنى الكلمة، فاهم النص الذي يخرجه، ومدرك أبعاده ومتمكن، ويعمل هو وفريقه بحرفية شديدة، كما أنه شخص خلوق جدا في تعامله مع الصغير والكبير، وضع تحت كلمة خلوق 100 خط.



أما عن تجربة تقديمها ولأول مرة حفل المطربة أصالة نصري في حفلها الذي أقيم ضمن أنشطة «موسم الرياض» والذي حمل عنوان «ليلة أصالة»، فأوضحت: كنت أصور مسلسل «عودة خالتي» في إمارة أبوظبي واتصلت على المطربة أصالة وقالت لي «فيه حلم وأبيكي تحققيه لي»، فأنا خفت وقلت لها «شنو الحلم؟»، فردت: «أبيكي تقدميني على المسرح في حفلي.. ليلة أصالة»، وقلت لها: «تم حاضر»، وبالفعل سافرت من أبوظبي الى الرياض وقدمتها في دقيقة ونصف، وعدت مرة أخرى الى أبوظبي، مضيفة: كان عدد الجمهور نحو 10 آلاف شخص، وكانت تجربة الوقوف أمام هذا العدد مختلفة بالنسبة لي، كانت جميلة و«مو مخيفة».



وكشفت النجمة هدى حسين عن سبب اختيار أصالة لها لتقدمها في هذا الحفل، حيث قالت: دار بيننا حوار وقالت لي إن هناك تشابها كبيرا بيني وبينها، فنحن نعمل في مجال الفن منذ الطفولة، وعانينا كثيرا حتى وصلنا الى ما نحن فيه حاليا، بمعنى أن رحلة كفاحنا متشابهة.

وأكملت: دائما هناك اتصالات هاتفية بيننا، بالإضافة الى أنني التقيتها في حفلها الأخير بالكويت، حيث كنت متواجدة في المسرح من ضمن الحضور، فأنا واحدة من جمهورها، وأعشق كل ما تقدمه من أغان جميلة.