وجه النائب أ. د.حمد المطر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني جاء كالتالي: لما كانت شهادة إتمام الدراسة الثانوية هي المرحلة الفاصلة بين التعليم العام والتعليم الجامعي، ولما لها من أهمية كبيرة في تحديد مستقبل أبنائنا التعليمي، وحيث إن موقع مركز لجنة التصحيح (كنترول) الثانوية العامة الحالي في منطقتي القادسية والفيحاء بات لا يكفي عدد العاملين فيه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- هل خصصت أرض لبناء مركز للكنترول العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما المساحة التي جرى تخصيصها؟ وما الخطة الزمنية للانتهاء من بناء المركز؟ وما التوقيت المزمع فيه افتتاحه؟



كما سأل المطر بالتالي تولي الدولة أهمية كبيرة للتعليم خصوصا في المراحل الأساسية منه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: اسم ووظيفة كل من رئيس وأعضاء لجنة تظلمات الوظائف الإشرافية عن العام الدراسي 2021/2020 للإشراف الفني للتوجيه الفني ورياض الأطفال، وعدد المتقدمين للتظلم، وعدد من قبلت تظلماتهم، وصورة ضوئية من محاضر اللجنة والتسجيل الصوتي، و بيان الوضع القانوني لمن قبل تظلمه، وكيفية احتساب الدرجة.