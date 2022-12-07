وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن تصورات وزارة المالية لدعم ورفع المستوى المعيشي لمحدودي ومتوسط الدخل.



ونص السؤال على ما يلي:



لما كانت الحكومة بصدد إعداد برنامج عملها وإحالته إلى مجلس الأمة، وفي ضوء تصريحاتكم المتكررة عن العمل على رفاهية المواطن، في إطار رؤية اقتصادية شاملة، ونظرا لارتفاع تكلفة المعيشة والغلاء والتضخم، وما تلا ذلك من تداعيات على الأسر الكويتية، خصوصا أصحاب القروض ومتوسطي ومحدودي الدخل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما تصورات وزارة المالية لدعم ورفع المستوى المعيشي لمحدودي ومتوسط الدخل؟



2 ـ هل درست الوزارة أو تنوي دراسة تأثير ضغط القروض الاستهلاكية على المواطنين وتوجيه الدعم للأسر تبعا لذلك؟



3 ـ كم متوسط رواتب الأسر التي تصنف ضمن محدودي ومتوسطي الدخل؟ وكم عددها؟ وكم تبلغ القروض التي تتحملها هذه الأسر؟



4 ـ إجمالي القروض الاستهلاكية للكويتيين حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



5 ـ عدد الكويتيين الذي تقل رواتبهم أو تساوي (1300) دينار ويستقطع من رواتبهم مقابل القروض الاستهلاكية نسبة (30%) من الراتب أو أكثر.



6 ـ عدد المتعثرين في سداد القروض.



7 ـ عدد المقترضين الكويتيين المسجل ضدهم قضايا أو أوامر ضبط وإحضار ومنع سفر.