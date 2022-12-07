تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة د.حسن كمال الموافقة النهائية على مشروع القطع التنظيمية لأجزاء العقارات غير المنظمة بالقطعة 9 بمنطقة الفنيطيس ضمن محافظة مبارك الكبير.



كما تناقش الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة، والاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي، بشأن الحماية من الاشعاعات النووية، وكتاب وزارة الداخلية بشأن دعوة الاجتماع الخامس للجنة الفنية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي، والكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن ضم جزء من الساحة الخلفية المجاورة لقسيمته بمنطقة حولي 66 قسيمة 8، وطلب صاحب العلاقة إضافة الأرض العائدة للدولة والملاصقة للقسيمة بمنطقة المنقف قطعة 54.